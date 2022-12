Se jubila el canto al amor, a la vida, a la amistad y a la muerte. Caigo en el topicazo que todos a los que nos dedicamos al periodismo decimos tras la marcha de los escenarios de Serrat. Pero díganme una cosa, ¿llevo razón? Piénsenlo o revisen su archivo musical en casa. Se va 'el Nano' por su propio pie antes de que vayan a mal los años. He tenido la suerte de verlo durante esta última gira tanto en Madrid como en el último concierto de Barcelona, y la emoción y el ambiente que crea en su escenario siempre será mágica. Te traslada a un sinfín de mundos con personajes "de ida y vuelta" y hace poner hasta la 'Piel de Manzana' de gallina. Generoso con su público por darnos 'Versos en la boca', es decir, creando un sentimiento con cada nota soltada por su garganta temblorosa. Podría seguir baboseando lo que creo que es Serrat. Una referencia de la Nova Cançó, que además llevó textos de Machado, Miguel Hernández o Federico García Lorca a las casas en las que, por desgracia, no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Por eso hay que devolverle lo que nos ha dado un personaje como este. Aunque ya los chavales los estudian en literatura con alguna referencia de 'Cantares'. Aquel joven que protestaba por la libertad de las gentes, se ha convertido en un abuelo orgulloso de su oficio, que siempre ha mostrado su apoyo a todo tipo de injusticias. Sobre todo, en países de Latinoamérica donde es Dios. 'Penélope' seguirá en su banco, como seguirán todas las demás: 'Lucía', 'Helena' o 'Edurne'. Y aunque el himno de nuestro país no tenga letra, para los que hemos nacido en el 'Mediterráneo' tenemos la suerte de presumirla. Lo bueno de esta retirada a tiempo es que ahora tendrá tiempo de comer berberechos (le encantan) sin tener prisa por hacer la prueba de sonido ¡Ay Nano! los años corren, pero siga escribiendo y dándonos 'Lecciones de Urbanidad'. Su despedida de la ciudad Condal se convirtió en un chorreo de titulares por el uso del Falcon por parte de Sánchez. Así somos, nos gusta el morbo y dejamos atrás lo realmente importante. Ya lo dice usted en "Aquellas pequeñas cosas". Por eso me permito el lujo de decirle desde este diario almeriense, ¡GRACIAS POR TANTO!