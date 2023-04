Un año más vivimos estos dias especiales de la semana que se denomina "Semana Santa o Mayor". Que conmemora los últimos días de la vida de Jesucristo: desde su entrada a Jerusalén, el viacrucis, su muerte y resurrección. Los más importantes son el llamado "Triduo Pascual", que abarca desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua (o Domingo Resurrección).

Los primeros en celebrar la Semana Santa fueron los judíos seguidores de Cristo, es decir, los primeros cristianos, y posteriormente los propios romanos cristianizados, cuyos registros más antiguos al respecto datan del siglo IV. Las formas de esta celebración han evolucionado con el tiempo. Por ejemplo, las procesiones no aparecieron de golpe, sino paulatinamente y no lo hicieron en ningún caso hasta bien entrado el siglo XVI.

Antes surgieron cofradías en torno a las reliquias. De entre todas las reliquias las más valiosas eran las de la Pasión. Había miles repartidas por toda Europa: fragmentos de la cruz, verónicas, espinas de la corona, santos cálices… y hasta la lanza con la que se atravesó el costado de Jesús cuando se encontraba clavado en el Gólgota. Actualmente, las cofradías reúnen a los creyentes en torno a una advocación de Cristo, de la Virgen o de un santo, un momento de la Pasión o una reliquia, con fines piadosos y asistenciales.

He preguntado entre amigos y conocidos para averiguar de qué modo se vive estos dias, que son una de las celebraciones anuales populares más importantes de la cultura cristiana. En sus respuestas hay bastante unanimidad. Se distinguen tres formas principales de vivirla.

Cada vez son más los que prefieren tomarse unos dias de vacaciones, descansar, viajar, etc. También hay muchas personas que, aunque no tengan demasiada formación y no practiquen la fe, participan en las procesiones y además en diversos actos que las cofradías organizan a lo largo del año. En este caso, siguen normalmente tradiciones o costumbres familiares que han favorecido esa participación.

Por último, hay una minoría de practicantes, que, siendo coherentes con su fe, participan en las cofradías, como nazarenos que acompañan a las diferentes escenas de la vida de Jesucristo y de modo especial de su pasión, muerte y resurrección. La Semana Santa es el paso de la tristeza al gozo. Son días de vivir con silencio interior y con piedad, la pasión y la muerte de Jesús para luego celebrar, rebosantes de alegría, la gloria de la resurrección. Y tú, ¿cómo vives la Semana Santa?