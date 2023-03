Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua 2023, mañana miércoles 22 de marzo en Huércal-Overa. Desde la Federación de Regantes de Almería hemos elegido el lema 'La Importancia del Agua. El Agua es Vida, Cuídala'. Llegamos al 2023 con retos pendientes de hace décadas que, sumado a la situación actual, nos encontramos en una de las situaciones más difíciles en la provincia de Almeria en cuanto se refiere al déficit hídrico. Los regantes nos organizamos en unas masas de agua mejor y en otras, no tan bien, como se espera de todos los que representamos el regadío en la provincia de Almería. Si bien en Berja se ha empezado a hacer un buen trabajo para organizar las aguas y los derechos, así como el aprovechamiento de las mismas aunque algunos agricultores aún quieran cortar la parada de agua con la azada... En Adra, los representantes de la Junta Central de Usuarios están trabajando para solucionar la falta de agua y la calidad de la misma, se encuentran con que los regantes renuncian a aguas alternativas… La comarca del Poniente, con un acuífero inferior aún parcialmente en buen estado, con el acuífero superior rebosando el agua por las cañadas de Ugíjar y Balsa del Sapo, con la desaladora del Poniente al 100%, con las aguas de la EDAR de Roquetas de Mar y El Ejido que próximamente estarán a disposición de la junta Central de Usuarios, el pantano de Benínar aportando 3 a 4 hm3. Nos encontramos recuperando el acuífero dando prioridad a las aguas alternativas y preservando el acuífero inferior para su recuperación. En la comarca del Bajo Andarax nos encontramos con la necesidad de hacer esa Junta Central de Usuarios donde se pueda optimizar las distintas aguas dando preferencia a consumir aguas alternativas para recuperar el acuífero En Níjar es necesario constituir también la Junta Central de Usuarios para poder regular las aguas alternativas y poder recuperar la masa de agua. El Levante-Almanzora se encuentra en una situación límite como todos sabéis… en las décadas pasadas se hizo una apuesta fuerte por los transvases, el Tajo-Segura ha empezado a recortar el caudal este año y nos llevara a un recorte mayor de aquí a 2026. El Negratín, una apuesta fuerte de la comarca con la falta de lluvias en los últimos años, está en mínimos históricos que nos permite transvasar agua. Se invirtió en cientos de hectáreas en los arrozales de Sevilla para pasar los derechos del agua a la comarca, pero no nos ha permitido transvasar agua de una forma regular, se hace la desaladora de Villaricos para complementar los recursos y poder recuperar la masa de agua que esta en muy mal estado con tan mala suerte que al mes de empezar a funcionar la riada de septiembre de 2012 la inutilizó y once años después no está funcionando…. La gobernanza del agua. El definir claramente cuáles van a ser las competencias de las Junta Centrales de Usuarios es imprescindible para poder gestionar las masas de agua de una forma eficiente, priorizando las aguas alternativas para poder recuperar las masas de agua. Poder tomar decisiones vinculantes sobre el volumen de agua disponible en la masa y evitar que cada uno valla por su lado tomando decisiones. Los derechos del agua. En la provincia de Almeria no se han hecho las cosas bien con respecto a los derechos del agua, aunque ha habido dos ocasiones para hacerlo (solicitud de aguas públicas o inscripción en los catálogos) por algún motivo no ha ocurrido… Bien porque los representantes de las comunidades de regantes no lo han entendido, o bien porque las administraciones no han llegado con un mensaje claro a las mismas. Está claro que es un tema muy grave y hay que solucionarlo lo antes posible. Calidades de las aguas. Después de los últimos estudios hechos por el IFAPA ha dejado claro que el agua ideal para riego de hortalizas es de 1 CE, por lo tanto, nos encontramos en la provincia con dos problemas. Uno es la falta de calidad en las aguas que es evidente en Adra, en muchas comunidades en la comarca del Poniente, Bajo Andarax, Comarca de Níjar, Levante- Almanzora… Esto significa que nuestra provincia esta perdiendo un 20% de los kilos que podemos producir con un agua de más calidad. El otro problema de déficit hídrico que afecta a la necesidad de recuperar la masa de agua y aportar el agua necesaria por falta de lluvia en los transvases sumado a la aportación de nuevas fuentes de agua necesarios para mejorar la calidad del agua con el objetivo 1 CE. Ya sabéis que el déficit hídrico en la provincia está en unos 300 hm3.SOS comarca Levante-Almanzora. La situación de la comarca, por los distintos motivos que conocemos, es desesperante… Con la reducción de las aportaciones del Tajo-Segura, el Negratín cortado, la desaladora de Villaricos inutilizada y los acuíferos en muy mal estado. Es necesario poner los pozos de emergencia en marcha ya. El político y los técnicos que tienen que hacer la autorización, que piensen en la maceta de su casa cuando necesita agua y no se le aporta… ¿cuánto tiempo tarda en morir?, pues ese mismo tiempo va a tardar nuestro campo, con lo que significa ello para la comarca en puestos de trabajo, inversiones, mercados… en poder morir. El precio del agua y la electricidad. En los últimos tiempos hemos visto como la electricidad nos ha afectado de forma muy grave en la extracción del agua en pozos y también a la hora de producir agua en las desaladoras estando los costes en torno a 1.4 euros el m3. Es cierto que el gobierno nos ha puesto un precio político en menos de 0.5 euros el m3. Si bien el modelo de cultivo en invernadero puede asumir este precio, entre sus costes los cultivos al aire libre dejan de ser competitivos con el reto del país, que paga el agua a 2 o 3 céntimos. Pozos de emergencia YA.