Avuelta con el fútbol, otro motivo para la indignación. Resulta que “el centralismo” sevillano nos sigue ignorando. Así como suena, tal me lo ha parecido hoy viendo el espacio regional, o para ser exactos, autonómico, que se ofrece en la 1 de TVE tras el telediario nacional de las tres de la tarde, cuando los centros de cada comunidad autónoma desconectan de la red nacional para ofecer sus propios informativos, en los que obviamente no faltan unos minutos dedicados al deporte, con prioridad al fútbol. Estoy desde ayer en mi anhelada Almería por razones familiares, quién me iba a decir en pleno “sanisidro” taurino, perdiéndome por una semana la cita diaria en Las Ventas, no obstante, ilusionado porque también es una oportunidad de poder acudir este sábado al “Juegos Mediterráneos” donde el equipo de mi tierra va a disputar un encuentro, contra el Mallorca, casi casi de cara o cruz por el tema de la permanencia en Primera División. Con la preocupación a cuestas por el asunto que me ha traído hasta aquí, sin embargo, no ha faltado en mi equipaje la bufanda de la Unión Deportiva. Tengo mi entrada del fondo norte, en la fila 11, y como almeriense de bien, sueño con la victoria de nuestro equipo.

Digamos que hasta aquí parece todo muy normal. Que un aficionado viva ilusionado los previos del encuentro que disputarán los suyos, como será el caso de los sevillistas que mañana verán al Sevilla F.C. contra el conjunto italiano de la Juventus, ojalá que superando felizmente esta semifinal europea, y el próximo domingo contra su eterno rival, el Betis; de igual manera que los béticos sueñan con llevarse ese derby; no se diga de los seguidores del Cádiz, que también esta jornada va a disputar una especie de finalísima enfrentándose a uno de sus rivales más directos para seguir en la división de honor, el Valladolid, en un ambiente de verdadero frenesí con la llamada del club a los espectadores locales para que acudan al estadio vestidos todos de amarillo; y por fin, en segunda división, otro equipo de muchos amores, el Granada, que para asegurarse el ascenso a Primera tendrá que ganar en Miranda de Ebro, y para animarles, autobuses gratis desde la ciudad de la Alhambra. Una locura lo que están viviendo las respectivas aficiones. Lastima que entre los equipos andaluces no cuente esta vez el Málaga, virtualmente descendido, ya sin opciones para continuar en segunda división.

Pero el Almería, sí. Aquí estamos ilusionadísimos con seguir siendo “de primera”, y a punto de conseguirlo. Este partido contra el Mallorca hay que ganarlo sí o sí. ¿Y porqué lo ignora tve en sus noticias regionales o autonómicas?

No sé bien si ha habido alguna razón técnica o meramente circunstancial, que no oculte aviesas intenciones, y prefiero no pensarlo. No quiero cizañar, y vaya por delante mi aprecio, respeto y admiración a los periodistas del area de deportes del medio. Grandes profesionales. A pesar de todo me pregunto a qué viene esto, y de dónde viene, ¿ninguneo o humillación? Pasó algo parecido cuando se hizo historia en el actual campeonato de Liga ganándole al Barcelona. Pero ese día, en los titulares de una tertulia de “expertos” en Canal Sur, prefirieron ignorar la hazaña de nuestro equipo para resaltar la victoria a domicilio del Betis en Elche, que entonces ya cerraba la clasificación. No sé si a la vista de los acontecimientos valdría aplicar el dicho de nos llueve sobre mojado. El primer equipo de fútbol de la capital y provincia, nuestra valorada U.D. Almería, por respeto a su afición y público, merece otro trato. Suerte, este sábado. A ver si se tapan algunas bocas. O se abren de una vez.