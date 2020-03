Lleida es Lérida

Nosoy un experto y, por tanto, no voy a entrar en los aspectos políticos (ideológicos) y administrativos de los procesos de "normalización" y "normativización" lingüística que estamos sufriendo con el uso del español (castellano) y otras lenguas autóctonas, esencialmente el catalán, el euskera y el gallego.

Llevados por la sensatez, habitualmente decimos "vamos a Londres", no decimos "vamos a London", es decir, no mezclamos dos lenguas, la española y la inglesa, cuando hay una palabra española que identifica a la capital inglesa. Si empleamos la palabra inglesa, sería más apropiado decir "I´m going to London".

Siempre hemos tenido claro que la capital inglesa se escribe Londres (y no London) o la de Francia se escribe París (y no Paris, sin tilde). Y eso a pesar de que London y Paris (sin tilde) son sus verdaderos nombres. Pero esta seguridad para escribir los topónimos extranjeros con su forma de escritura cuando hay una palabra española que la identifica, la perdimos cuando las razones políticas y administrativas se impusieron sobre el buen uso del español. La Coruña pasó a ser A Coruña; Gerona, pasó a ser Girona, o, Guipúzcoa, pasó a ser Gipuzkoa. Y así, cientos de denominaciones de ciudades, pueblos, ríos, mares, cordilleras y montañas… en las comunidades autónomas bilingües.

Cuando se hable o se escriba en español, los términos catalanes, gallegos o vascos que tengan forma española deberían ser utilizados según la grafía que corresponde al español. Y por eso, habría que decir y escribir Gerona, Lérida, Orense, Cataluña, País Vasco, Vizcaya, Guipúzcoa, etc…

Si acudimos al Diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos lo siguiente: "Lérida. Nombre tradicional en lengua castellana de la provincia y ciudad de Cataluña cuyo nombre en catalán es Lleida. Salvo en textos oficiales, donde es preceptivo usar el topónimo catalán como único nombre oficial aprobado por las Cortes españolas, en textos escritos en castellano debe emplearse el topónimo castellano. El gentilicio, para todo tipo de textos, incluidos los oficiales, es leridano. También existe el gentilicio culto ilerdense, basado en el nombre latino de esta ciudad.".

Para la RAE, el asunto está claro. Pero discrepo en cuanto a que por imposición política, en los textos oficiales, se escriba en español y los topónimos en lenguas autóctonas. Estamos tergiversando el buen uso del español mediante la imposición de las leyes autonómicas de normalización lingüística, que no dejan de ser una interpretación extrema de encaje dentro del artículo 3 de nuestra Constitución.