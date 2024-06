Las relaciones internacionales son asunto primordial y se habrían de configurar mediante acuerdos con la oposición para articular unas políticas de Estado donde prevalecieran los intereses de España como país y de los españoles como sociedad. Pedro Sánchez se pasea por el mundo cual paladín de causas relevantes para la humanidad a la par que él mismo y sus muchos vicepresidentes y ministros, llevados por prejuicios ideológicos no parecen dispuestos a mantener vínculos con ciertos países aliados y amigos.

La crónica reciente se resumiría así; Pedro Sánchez decidió repentinamente variar el criterio de la política exterior de España en relación al territorio del Sahara Occidental. Y lo hizo sin contar con el Jefe del Estado ni con la oposición posicionando a España junto a los intereses del Rey de Marruecos. Con su decisión unipersonal Sánchez cambió la posición que mantenía España durante cuarenta y cinco años respecto a las justas reivindicaciones de los saharauis y al declararse abiertamente pro – marroquí, Sánchez reventó las relaciones con Argelia, uno de los países suministradores de gas a España. Hasta ahora nunca ha querido dar explicaciones sobre este importante asunto en el Parlamento, ni a los españoles como ciudadanos de derecho. En fechas recientes el ministro Oscar Puente ha señalado con graves acusaciones e insultos al Jefe de Estado de Argentina un país aliado y fraterno. Tras la respuesta reprochable de Javier Milei, el Ministro de Exteriores ha decidido dar por rotas las relaciones con Argentina. Hace días, La vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz hizo suyo el slogan revolucionario de Hamás, grupo terrorista pro iraní , y declaró que Palestina se extenderá “desde el rio hasta el mar” conociendo que por medio se encuentra el territorio del Estado de Israel y que en este supuesto determinante habría de desparecer físicamente del mapa.

Yolanda Díaz no aclara si la desaparición de Israel sería por exterminio o por un suspiro voluntarioso y fanático del gobierno de España. Con motivo del desfile de las Fuerzas Armadas en Oviedo, la Ministra de Defensa, Margarita Robles afirmó ante los medios informativos que Israel está cometiendo un “genocidio”. Eludió mencionar algo sobre la invasión de Putin en Ucrania, una masacre indiscriminada; hospitales, escuelas, edificios residenciales, clínicas de maternidad, supermercados, etc. más de 36.000 víctimas mortales y 6.400.000 ucranianos desplazados de su país. Casi habíamos olvidado que Margarita Robles ejerció como Magistrada, causa asombro y asco este alarde de sectarismo de una ministra con la enorme responsabilidad de la defensa posicionándose contra el Estado de Israel en esta guerra contra Hamás, grupo terrorista que invadió con armas el territorio israelí causando destrucción y crímenes execrables y que aun retiene rehenes israelitas.

La falta de ecuanimidad y prudencia de Margarita Robles la inhabilitan para una posible reincorporación a la carrera judicial, por esta significación política y sectaria impropias de una profesional de la Justicia. Como consecuencia las relaciones de amistad y cooperación con Israel se han dinamitado y han motivado enérgicas respuestas del Primer Ministro y del Ministro de Exteriores de Israel sobre el gobierno de España. La ignorancia y el sectarismo influyen en decisiones trascendentales para España.

La posición que ha mostrado Pedro Sánchez y algunos miembros destacados de su gobierno sobre la guerra en Oriente Medio ha sido motivo de felicitaciones efusivas al gobierno español de Hamás, grupo terrorista pro iraní. La dictadura teocrática de Irán también ha mostrado entusiasmo por las muestras de apoyos a la causa palestina y a lo que defiende Hamás . Y finalmente el régimen criminal de los Talibanes en Afganistán ha publicado su satisfacción por las palabras y hechos del gobierno en relación al conflicto entre Israel y Hamás. No caben mayores” éxitos diplomáticos” para España. El gobierno de España no ha recibido ninguna felicitación de los países más desarrollados del mundo; Alemania, Francia, Austria ,Italia, Dinamarca, EE UU, Canadá Australia , India, China, Brasil etc. etc. El gobierno ha decidido romper relaciones con países amigos con vínculos culturales, históricos y comerciales, pero por fortuna tenemos nuevos y fantásticos aliados; Hamas, Irán y Afganistán. ¡! Aleluya¡!

El bigote estalinista es seña de identidad de buena parte del gobierno y decide las políticas de Estado que comprometen el presente y el futuro de España. Sánchez calla y poque calla otorga. La izquierdas españolas intoxicadas de anti semitismo se pronuncian como en tiempos de la Santa Inquisición y admiran teocracias islamistas que aún en el siglo XXI aplican leyes del siglo VII contrarias a las libertades civiles , religiosas y políticas; el ahorcamiento y mutilación de homosexuales y la violencia física y psíquica contra las mujeres no mueve a los estalinistas hispanos a la más leve protesta en Irán, Afganistán, Yemen y los demás países donde se gobierna con las reglas contrarias a la democracia; la obligación del burka, el velo, la sumisión, todo ese primitivismo ancestral que occidente y las democracias ya superaron con la ilustración y la revolución francesa creando estados laicos y aconfesionales gobernados con leyes civiles acordes con los Derechos Humanos.

La guerra entre Hamás e Israel es un asunto muy sensible y complejo con importantes consecuencias para occidente democrático. Imágenes de atrocidades por ambas partes quedarán para siempre como advertencia hacia donde conducen los extremismos de raíz religiosa. Los gobernantes de los países democráticos tienen obligación primordial de trabajar por la paz, procurar mediante el dialogo y la aplicación del derecho internacional un acuerdo de alto el fuego permanente, la devolución inmediata de los rehenes israelitas, restituir a los gazatíes a su territorio y lograr acuerdos con los más influyentes países árabes para que Hamás, Hizbollach, Daesch y otros grupos terroristas fueran perseguidos y erradicados de todos los países del Islam. La paz es el único objetivo posible y será condición necesaria no señalar un único culpable, nosotros como espectadores instalados delante del televisor no podemos permanecer alejados de este drama. Tras persecuciones, expulsiones y luchas seculares resulta inconcebible el anti semitismo arraigado en algunos países de occidente. Israel pudo asentarse en un territorio que reuniera a todos los judíos de la diáspora. Las Naciones Unidas en sesión de 29 de noviembre de 1.947 decidieron la partición de Palestina en dos Estados, uno árabe y otro judío quedando Jerusalén bajo la administración de las Naciones Unidas. Desde aquella fecha y mucho antes la guerra entre árabes y judíos ha sido el punto candente en Oriente Medio. Hasta estas fechas.

Un choque de civilizaciones en este siglo XXI añadido a los problemas e incógnitas de la globalización, las oleadas de inmigraciones masivas y como colofón la guerra expansionista y de exterminio que Rusia mantiene en territorio de Ucrania.