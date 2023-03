El Coro de los Sublimes canta una tonadilla que recorre los tablaos; "Tolerancia Cero" .Pachi Lopez, portavoz del PSOE, baja dos notas de grave , con voz campanuda ante los micrófonos declama lentamente; "la corrupción repugna a los socialistas, contra los corruptos tolerancia cero". La Portavoz del Gobierno declara con trino de ruiseñor," El Gobierno actuará contundentemente contra la corrupción, tolerancia cero". Y así todos los dirigentes y ministros del gobierno. Sin embargo los hechos se suceden, la indignación cala en la opinión pública y a estas alturas del libreto la firmeza contra la corrupción no es sello de calidad del PSOE. Cabe pensar que o bien no hubo demasiada vigilancia o bien las medidas de tolerancia cero han resultado inútiles. Porque al PSOE, en este y anteriores gobiernos, le han salido los corruptos como hongos tras las luvias de otoño.

No se trata de una exclusiva del PSOE anidar corruptos entre sus acogedoras y benefactoras siglas, otros partidos acogen igualmente los ángeles negros de la política. Pero hoy y ahora toca hablar del PSOE y su Mediador. Porque es la noticia que ha reventado los fortines de la propaganda electoral que comenzó hace semanas. Otra vez la corrupción. He abierto un buscador en internet, cualquiera puede entrar en "Casos Asilados", la lista de casos de corrupción del PSOE ocupa ocho pantallas de la Tablet. Solo en Andalucía hay referencias a 87 casos que se tramitaron judicialmente. Habíamos creído que tras los escandalosos casos de corrupción que arrasaron los dineros públicos en Andalucía, no volvería un tal "Tio Beni" a manchar el modelo "virginal" del sanchismo. Retrocediendo en el tiempo, no volverían los cafelitos y los asuntillos desde un despacho oficial de la Junta de Andalucía del "henmano" del Vicepresidente del Gobierno. Después aquellas imágenes en un sofá costroso entre risas y bochorno, aquel que iba a ser nombrado Ministro del Interior por Felipe González cuando le cogieron con las manos en la masa y la caja de los huérfanos de le Guardia Civil saqueada. Aquellas fotos en calzoncillos de saldo, las putitas de turno y "polvos de talco" en la mesilla..¿ Cabría imaginarse que entonces, en el PSOE este partido de cien años de honradez se practicaba la "tolerancia cero"?. En palabras mordaces de Ramón Tamames ocurrió lo que tantas veces en la historia del país de la picaresca y el robo de guante blanco; "cien años de honradez y cuarenta de vacaciones".

Las rotundas afirmaciones del Presidente del Gobierno en una entrevista de la cadena 5 TV; "seremos muy contundentes contra la corrupción", carecen de sentido ante la realidad de una trama que solo está en el comienzo y que alerta sobre implicaciones de mayor alcance político; presuntamente diputados, senadores y un presidente autonómico en la trama calificada por la juez instructora como "organización criminal". Según relata el Mediador, la lista parece que sigue y sigue hasta la traca final. Ante la investigación de la fiscalía y la guardia civil la letanía de la "tolerancia cero" suena a canción de cuna para los corruptos presentes y futuros. En un rasgo de humildad, los políticos en general habrían de asumir el descrédito que acompaña la actividad de los "dignos representantes del pueblo". En este y otros cientos de casos de corrupción el PSOE no puede presumir de rigor para detectar y castigar la corrupción mediante mecanismos internos. La corrupción anida en la política española desde los años ochenta del pasado siglo y nada ni nadie parece dispuesto detenerla. Los principales partidos políticos se han manchado por escándalos de corrupción ¿Hubo vigilancia extrema del PSOE para evitar que los escándalos de los ERES?, más de 500 imputados y un fraude entre las varias piezas separadas por un total de 1.200 millones de euros? Los ERES fueron la punta del iceberg; Faffe, Invercaria, Mercasevilla, Isofotón, Bahía de Cádiz, Marismas del Guadalquivir, Avales, Jeremie, etc etc, hasta más de 130 casos aun por juzgar. Antes y ahora la corrupción ha sido desvelada por algún delator, chivato o informador, la investigación periodística, la guardia civil, la policía nacional, la fiscalía y los juzgados. Nunca, ni un solo caso ha sido denunciado por los partidos políticos.

Y aquí y ahora aparece Tito Beni, en el foco de la noticia, un diputado socialista que según la investigación ha sido capaz de crear una "organización criminal" que extiende sus influencias no solo en las islas Canarias sino también en otra Comunidades Autónomas . La presunta presencia de diputados y senadores del PSOE en cenas, fiestas, orgías, puterío de alto nivel y "polvos de talco" a discreción. No parece que fuera solo para divertirse. Hasta un ex general de la guardia civil en el meollo de esta trama. Un novelón colombiano para una serie televisiva con el sello cutre que caracteriza estos enredos tabernarios.

Cuando todo esto ocurre, dos ex consejeros de la Junta de Andalucía, juzgados y condenados por la corrupción de los ERES, cumplen cárcel según señala la condena. Animados por la oportunidad que les brinda nueva Ley sobre el delito de malversación han solicitado salir de la cárcel por la gracia de esta Ley promovida por Pedro Sánchez y apoyada por todos y cada uno de los diputados del bloque social comunista. Entre otros Tito Berni . Así no hay quien avance un milímetro contra la corrupción. Y esto desmiente las declaraciones de Sánchez, de Pachi López y de la portavoz del gobierno. Y la de tantos otros socialistas que elevan la voz para afirmar que en el PSOE no hay corruptos. Claro que los hay, como en otros partidos, pero ninguno como el PSOE que ha sido capaz de elaborar una ley que permite a los corruptos salir de la cárcel o rebajar las condenas.

Queda una incógnita en la instrucción de esta trama corrupta. El único que ha entrado en prisión ha sido el general retirado de la guardia civil Francisco Javier Espinosa, uno de los cabecillas de la trama. Pero el" capo di tutti capi" se pasea por las televisiones, cadenas de radio y periódicos con la mayor normalidad. Tito Berni asegura que el no tiene nada que ver en estos hechos delictivos. Ni siquiera sus fotos en situación cuando menos comprometida. Libre como un pájaro entra y sale de su casa quedando a su entera disponibilidad escamotear algunas pruebas como suele ocurrir en estos casos. La juez instructora ha pedido al fiscal su entrada en prisión pero el fiscal no ve causa suficiente para enchironarlo. Y ahí reside el quis del asunto. Tampoco ha solicitado el fiscal a la presidenta del Congreso la preceptiva autorización para entrar e inspeccionar el despacho de Tito Beni en el Congreso.

El grupo parlamentario del PP ha registrado una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Al parecer otros partidos políticos la apoyarán. Sin embargo, el principal señalado en este caso tan grotesco como lucrativo es el PSOE y ya ha declarado que no va a apoyar ninguna comisión que investigue a Tito Berni.

"Tolerancia cero" y cuarenta años con las manos en la masa.