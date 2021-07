30 años de la disolución del Pacto de Varsovia

El 9 de noviembre de 1989 caía el Muro de Berlín, preludio de la disolución de la Unión Soviética (URSS) entre el 11 de marzo de 1990 y el 25 de diciembre de 1991.Y durante ese periodo de desintegración, el 1 de julio de 1991 se disolvía oficialmente el Pacto de Varsovia, cuyo origen se remonta al término en 1945 de la 2ª Guerra Mundial, cuando el Ejército Rojo (Soviético) ocupó y controló la mayor parte de Europa del Este. En 1949, la URSS concluyó tratados bilaterales de amistad, cooperación y asistencia mutua con estos Estados.

En estos tratados se declaraban oficialmente aliados soviéticos, garantizándose la URSS el derecho de continuar con su presencia militar en esos territorios y prohibiéndoles establecer relaciones con países hostiles a la URSS. Sin embargo, la Unión Soviética no ocupó Albania o Yugoslavia ni durante ni después de la guerra, y ambos países quedaron fuera del control directo soviético.

El 4 de abril de 1949, se firmó en Washington el Tratado del Atlántico Norte, también denominada Alianza Atlántica, por la que se creó la OTAN, una Organización Internacional de carácter político y militar, cuyo objetivo es garantizar la libertad y la seguridad de sus miembros a través de medios políticos y militares.

Como contrapeso a la recién creada OTAN y la incorporación de Alemania Occidental a este Organismo, el 14 de mayo de 1955 se firmó en la capital de Polonia, Varsovia, un Tratado entre la URSS y sus satélites europeos (Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la zona soviética de Alemania). Sin embargo, y a pesar de que ésta "preocupación alemana" fuera oficialmente el principal motivo de su creación, el Pacto de Varsovia tuvo una función interna tanto o más importante que la externa; a través de este Pacto, la URSS pudo controlar y reprimir cualquier intento de disidencia dentro de aquellos países respecto a los postulados soviéticos. Este fue, sin la menor duda, su gran logro: consolidar y mantener un férreo dominio soviético en Europa del Este durante la Guerra Fría.

A pesar de la gran diversidad de los nuevos aliados soviéticos en cuanto a tradición e historia militar, la sovietización de los ejércitos nacionales de Europa del Este, que tuvo lugar entre 1945 y principios de los años 50, siguió un único patrón en todos los casos. La URSS forzó a sus aliados a emular los rangos y uniformes del Ejército Soviético y a abandonar toda práctica o costumbre nacional distintiva. La URSS también insistió en la adopción de la organización y tácticas del Ejército Soviético y asignó oficiales soviéticos a todos los niveles de las estructuras de mando de los ejércitos de Europa del Este.

Y aunque el Pacto de Varsovia supuso oficialmente el contrapeso a la OTAN durante la Guerra Fría entre el bloque occidental y el soviético, se erigió en un mecanismo para transmitir las directivas soviéticas de defensa y política exterior a sus Estados satélites, legitimando la presencia de tropas soviéticas en los mismos.

Un ejemplo de la importancia de este Pacto para la URSS en el control de sus Estados satélites europeos, es que la única acción militar llevada a cabo durante su vigencia, fue dirigida en 1968 contra un Estado miembro: Checoslovaquia. No así se puede considerar la invasión de Hungría en 1956, otro Estado miembro del Pacto, puesto que en este caso lo fue con el consentimiento del propio Gobierno húngaro. El Pacto de Varsovia no tuvo ningún mando o estructura de toma de decisiones multilateral independiente del Ejército Soviético. Las fuerzas armadas conjuntas del Pacto no tenían ninguna red logística, sistema de defensa aérea o mando de operaciones independiente del Ministerio de Defensa soviético. El Comandante en Jefe del Pacto de Varsovia era a su vez Ministro de Defensa soviético. En caso necesario, las fuerzas de los aliados europeos de la URSS lucharían dentro de las operaciones militares soviéticas, en vez de en operaciones conjuntas.

Todas las funciones militares conjuntas cesaron a finales de marzo de 1991, y el 1 de julio, en Praga, los dirigentes de los Estados miembros acordaron su disolución. Hoy en día, los antiguos Estados miembros de este Pacto están integrados en la OTAN, a excepción lógicamente de Rusia. A los 30 años de la disolución del Pacto de Varsovia, da la impresión de que no existió, como también parece que no hubo Muro de Berlín ni Telón de Acero, tras el cual, el comunismo subyugó a millones de ciudadanos.