Adiós al mirador de Cabrera: el antes y el después del derrumbe

El famoso mirador de Cabrera, junto al torreón y el restaurante Los Pastores, ya es historia. Este Miércoles Santo cayó, como un castillo de naipes, por culpa de las lluvias que no han parado de azotar la zona durante semanas a la Sierra de Turre.

Pueden ver cómo era el mirador y cómo ha quedado en la siguiente galería gráfica.

Los vecinos de la zona, británicos casi todos, grabaron el momento en el que la plaza, con una mesa, y farolas, se derruía y caía hacia el talud. "I'm still here (sigo vivo)" y "holy f*ck (expresión malsonante de asombro)", son algunas de las reacciones que pueden oírse en el vídeo tras el derrumbe. Por suerte, no ocasionó daños más allá de los materiales.

Este mismo miércoles por la noche la Policía Local de Turre accedió a la zona, si bien no se podían ver con detalle los daños por la ausencia de luz, según detallan desde el Ayuntamiento. Acordonaron la zona para impedir el acceso de vehículos.

Este jueves, ya con la luz del día, se comprueba la magnitud del derrumbe. El mirador donde tantas fotos se han hecho turreros y visitantes, con vistas a Sierra Cabrera, está esturreado por todo el talud. Aún se ven las farolas colgando y los escombros.

Un paseo por la zona descubre otras construcciones afectadas, como un muro de piedra de contención en el que también ha habido desprendimientos. Y es que, como explican los testigos, "hay mucha agua que fluye del suelo tras las lluvias de estas semanas". Eso, y el mal estado de la plaza, han podido ser las causas del derrumbe.