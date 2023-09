Estos son los 17 pueblos de Almería que recibirán 7 millones para Planes Provinciales

La Diputación Provincial de Almería ha celebrado esta mañana una nueva sesión Plenaria con la mayoría de los puntos del orden del día aprobados por unanimidad o sin votos en contra en la que, entre otros asuntos, se ha aprobado por unanimidad la nueva relación de actuaciones de los Planes Provinciales que impulsan la inversión de 7 millones de euros en la modernización y creación de servicios públicos en toda la provincia.

Gracias a esta medida, la Institución Provincial ha activado más de 65 millones de euros en el cuatrienio actual, 2020-23, para la realización de obras en todos los municipios. Concretamente, la relación de proyectos aprobada esta mañana posibilitará trabajos de mejora en 17 localidades: Huércal de Almería, Pulpí, Velefique, Bédar, Chirivel, Somontín, Antas, Oria, Alhama, Cuevas del Almanzora, Dalías, Vícar, Pechina, Abrucena, Instinción, Viator y Padules.

Se trata de proyectos como urbanizaciones, acondicionamiento de aparcamientos, asfaltado de caminos rurales, pavimentaciones, construcciones de parques, renovación de redes de saneamiento y abastecimiento, adecuación y mejora del cementerio de Dalías…, obras imprescindibles para la actualización y el mantenimiento de los servicios básicos de estos municipios que redundan en la calidad de vida de todos los vecinos.

Otro de los puntos aprobados en el Pleno de hoy ha permitido la ampliación de la inversión en la mejora y mantenimiento de la Red Viaria Provincial. Con este incremento la Diputación Provincial destinará cerca de 5 millones de euros para garantizar el buen estado de las carreteras provinciales en 2023. De este modo, la Diputación de Almería habrá invertido en el cuatrienio 2020-23 19 millones de euros en las vías provinciales.

El Pleno ha aprobado por unanimidad la actualización a los precios de mercado del proyecto de construcción de infraestructuras deportivas en El Ejido como el Centro de Usos Múltiples y Deportivo de El Ejido Norte y el del nuevo Complejo Deportivo de Almerimar. El incremento de la inversión para estas dependencias públicas aprobado hoy asciende a 2 millones de euros.

Dentro del Área de Deportes, Vida Saludable y Juventud, el Pleno ha validado el apoyo de la Institución Provincial a diferentes iniciativas deportivas para la promoción de la cantera como el Campus de Baloncesto Gigantes, el Campeonato de España de Balonmano Playa y a la difusión de esta disciplina en la provincia.

Armuña se convierte en el municipio 90 del PFEA de Diputación

La Corporación Provincial ha refrendado la inclusión de Armuña del Almanzora en el programa de gestión y ejecución de obras del PFEA (Plan de Fomento del Empleo Agrario) que coordina Diputación en la provincia. De esta forma Armuña se convierte en el municipio número 90 en ceder sus competencias de este plan de empleo e inversión a la Institución Provincial.

El PFEA es una de las principales herramientas con las que cuenta Diputación para materializar dos de sus objetivos más importantes: igualar oportunidades entre almerienses, vivan donde vivan al mejorar servicios y fomentar el empleo y la inversión, especialmente en los municipios con menos recursos, y fijar la población.

El PFEA cuenta en la provincia de Almería con una inversión que supera los 15 millones de euros que se destinarán a 244 proyectos, principalmente para el mantenimiento y mejora de infraestructuras, jardines, colegios o cuarteles de la Guardia Civil, entre otros. El nuevo PFEA prevé la creación de 130.000 jornales que se traducirán en más de 5.000 trabajadores empleados.

Mociones

Tres mociones se han debatido en el Pleno de esta mañana. La Corporación Provincial ha aprobado, con los votos en contra del Grupo Socialista, una moción del Grupo Popular, que ha defendido el vicepresidente, Eugenio Gonzálvez, en contra de la amnistía y por la igualdad de todos los españoles. La moción rechaza cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito.

En este sentido, Gonzálvez ha afirmado que “tenemos que honrar a la política y no se puede obtener el poder a cualquier precio. Hay que garantizar la separación de poderes, defender la Constitución y el ordenamiento jurídico, defender la dignidad de todos los españoles y trabajar por un país de ciudadanos libres e iguales. No vale todo en política y tenemos que recuperar la concordia, la unidad y el entendimiento. Una minoría no debe imponer su voluntad a lo que piensan la mayoría de españoles. Defendemos España, la Constitución y la democracia y por eso pido que apoyen esta moción guiada a defender el estado de Derecho”.

También se ha aprobado una moción destinada a impulsar y promocionar la adherencia a la Red Andaluza de Municipios Taurinos de todas las localidades almerienses. Por último, el Pleno ha decidido elevar en la próxima sesión una moción institucional del Día Mundial de la Agricultura como un día de homenaje a los agricultores de la provincia con el apoyo de todos los grupos políticos.