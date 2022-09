Antonia Baraza protagoniza el momento más divertido de la Feria de Vera

La Feria de Vera comenzó este miércoles con la gala de elección de reinas y damas y el pregón pronunciado por el cocinero Juan Moreno. Un evento sobrio, en ocasiones incluso aburrido (como suelen ser estas cosas), hasta que subió al escenario Antonia Baraza Gómez para recibir una distinción local por sus años al frente de la empresa Autocares Baraza. El vídeo que acompaña esta información es digno de ver de principio a final (las imágenes han sido cedidas por Levante TV).

A sus 90 años, Antonia Baraza se convirtió —sin que nadie lo esperara— en la protagonista de la noche. Cogió el micrófono y comenzó a hablar (sin un discurso preparado) con naturalidad y mostrando su desparpajo y buen humor. "He luchado muchísimo por Vera, pero también tengo que agradecerle al pueblo de Vera que se hayan montado en el caíto", bromeó. El caíto es el nombre que le daban al autobús que tantos kilómetros recorrió por la comarca del Levante.

Durante su alocución, que se prolongó casi diez minutos, Antonia Baraza le pidió al Ayuntamiento de Vera "que se ponga la pilas", porque asegura que el pueblo que ve hoy en día "no me gusta". También le dijo a los jóvenes "que no sean gandules" y que trabajen por el pueblo. Sus ocurrencias provocaron las carcajadas de los presentes y algún que otro momento incómodo para el alcalde, que la acompañaba en el escenario.

Cuando ya parecía que iba a terminar su discurso, Antonia dijo que tenía una sorpresa y sacó un papel del bolsillo. "¿Qué vas a sacar ahora?", le preguntó la concejal de Festejos, "Pues lo que yo quiera, que el Ayuntamiento es de todos, no es solo vuestro", respondió provocando de nuevo carcajadas entre los cientos de asistentes.

El documento era un programa de las fiestas de Vera de 1972, que durante 50 años ha conservado. De él leyó una sabanera del poeta veratense Ezequiel Navarrete. "¿Pero puede leer esa letra tan pequeña?", preguntó el presentador, Antonio Hidalgo. "Ah, pues leche, ¿es que no estoy yo joven?", bromeó la mujer de 90 años antes; "si tú no lo ves, pues ponte gafas", remató.

Finalmente, el alcalde, José Carmelo Jorge, le hizo entrega de una placa con el escudo de Vera en dorado y el público premió su trayectoria —y su divertido discurso— con una gran ovación. El mejor momento de la Feria 2022, por ahora.