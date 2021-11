Antonio Fernández Liria: “Las fiestas son una seña de identidad de los cuevanos”

¿Cómo se presentan las fiestas?

– Con mucha ilusión y ganas de disfrutar después de casi dos años sin feria. Anteayer, me di una vuelta por el recinto ferial y la cara de felicidad que pude ver en los niños, la verdad es que me enganchó. Además, las previsiones meteorológicas anuncian buen tiempo para este fin de semana.

– ¿Cómo son?

– Nuestras fiestas son una seña de identidad y estamos muy contentos de poder volver a celebrarlas, con una distinta mirada pero con la misma alma, como reza el slogan que hemos elegido para esta edición. Forzosamente van a ser diferentes al estar condicionada por la pandemia, pero va a tener casi de todo, desde pregón a la procesión, pasando por muchas actividades para todos los públicos, atracciones para los más jóvenes, conciertos y la Feria del Mediodía que este año es en los bares y restaurantes. El programa de este año lo hemos hecho con mucho mimo y cariño, más si cabe después de que el año pasado no pudiéramos celebrar nuestras fiesta patronales y creo que está muy equilibrado.

– ¿Son las mejores del Levante almeriense?

– Siempre lo han sido por su programación y la masiva respuesta de público en los conciertos, siempre potentes, y en la Fería del Mediodía, que ha crecido mucho en las últimas ediciones, y congrega un disparate de gente de Cuevas y de los pueblos de alrededor, aunque este año vendrá tanta, arrastrado por el buen ambiente y la gastronomía local de una amplia colección de tapas donde nunca faltan el ajo colorado o las migas, entre otras.

– Fiestas populares, participativas, pero con recomendaciones algunas restricciones.

– Aún no estamos libres del todo del virus y no podemos bajar la guardia con las mínimas medidas necesarias para protegernos, que he recogido en un Bando Municipal. Así, el recinto ferial es obligatorio el uso de la mascarilla así como en todas las actividades y actuaciones como medidas de prevención y precaución sanitaria. El cierre del recinto ferial y espacio anexo de dominio publico es las 02:00 horas. El cierre de cafeterías, pubs y establecimientos de ocio es a las 03:00 horas y la autorización de música en directo y música ambiente en los establecimientos de hostelería es hasta las 01:00 horas. Está prohibido la instalación de barras en el exterior vinculadas a a los establecimientos públicos autorizados y la instalación de barras vinculados a actividades esporádicas o eventuales.

– ¿Cómo ha afectado la pandemía a la presente edición de la feria?

– Las casetas de las Hermandades no se han instalado porque eran un punto donde se creaban muchas aglomeraciones de gente. Hemos instalado una carpa en el recinto ferial, totalmente ventilada y con todas la medidas de seguridad donde se podrán disfrutar, sentados, de los conciertos de Los Puntos y Seguridad Social, al ser los que más público van a arrastrar. Los demás se darán en la nave polivalente.

– La feria de Cuevas siempre ha tenido a gala los conciertos musicales.

– Es cierto. En esta edición tenemos a Los Puntos y Seguridad Social. Por nuestras fiestas han pasado muchos grupos que han dado grandes actuaciones, pero hemos mirado al mundo de la música y los conciertos como una plataforma de los grupos locales.

– La feria arrancó ayer con la lectura del pregón.

– El pregonero de este año ha sido Andrés Valero Portillo, un empresario del sector de las pinturas, amante de su pueblo donde es muy querido, y muy vinculado a la Agrupación Musical durante muchos años por su pasión por la música, que llegó a practicar. Por nuestra fiestas, han llegado a pasar futbolistas, que han recibido dinero para hacer de pregoneros. Los pregoneros tienen que ser del pueblo y quererlo.

– ¿Echa en falto algo dentro de la programación que le hubiera gustado que estuviese?

– Las Hermandades. Su papel es importantísimo dentro de las fiestas porque son el epicentro. Las fiestas no serían lo que son sin ellas. Pero las circunstancias sanitarias son las que son.