El Ayuntamiento de Albox confía en que las obras del Centro de Salud finalizarán en agosto

Los trabajadores del Centro de Salud de Albox han desconvocado las movilizaciones tras dos miércoles concentrándose a las puertas del centro médico para pedir la reanudación de las obras de ampliación y, al mismo tiempo, soluciones para los numerosos inconvenientes y problemas que esos trabajos están generando tanto a profesionales como usuarios del centro médico.

Una vuelta a la normalidad fruto de las reuniones celebradas por parte del Delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, tanto con representantes de los trabajadores, como con la propia alcaldesa del municipio, María del Mar Alfonso, que ha seguido muy de cerca las reivindicaciones de los trabajadores y el pasado lunes celebraba la última reunión con el responsable de la Junta.

“Desde el Ayuntamiento estamos en contacto con los trabajadores de nuestro centro de salud, y desde que comenzaron las obras estamos muy pendientes de esos trabajos. Me he reunido personalmente con los trabajadores y con el Delegado de Salud en Almería. Me ha asegurado que entiende y comparte nuestras peticiones. El delegado se ha comprometido a hacer todo lo que esté en su mano para minimizar el impacto de las obras en el trabajo de nuestros sanitarios y que los vecinos sean atendidos en las mejores condiciones” asegura la alcaldesa de Albox.

“Ayuntamiento y Delegación de Salud trabajaremos de la mano para que las obras se reanuden al ritmo que corresponde y las obras puedan estar terminadas en el plazo de ejecución previsto, agosto de 2024. Unas obras como estas, mientras los trabajadores desempeñan su labor al mismo tiempo, generan inconvenientes, pero estoy segura que se van a minimizar. La empresa adjudicataria debe cumplir el contrato y tener en cuenta las necesidades de los trabajadores” concluye María del Mar Alfonso.