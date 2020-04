El Ayuntamiento de Carboneras, 'sorprendido', por la autorización ambiental para la extracción en Alquife

El Ayuntamiento de Carboneras sigue vigilante para oponerse a las descargas de mineral de Alquife por Carboneras.

Así lo ha comunicado tras haber tenido conocimiento de la publicación por parte de la Junta de Andalucía de la autorización ambiental para la extracción de mineral de Alquife. Desde el Ayuntamiento de Carboneras se muestran en primer lugar sorprendidos porque dicha autorización se haya hecho en medio de la actual crisis sanitaria en la que todas las administraciones debemos estar centradas en combatir el COVID-19 y en ayudar a los ciudadanos y ciudadanas afectadas, que es en lo que estamos centrados en Carboneras.

Desde el Ayuntamiento de Carboneras, con el apoyo mayoritario del pueblo de Carboneras, siguen rechazando de una forma decidida que el mineral de Alquife se descargue en su puerto. "Así se lo hemos vuelto a trasladar tanto a la Autoridad Portuaria como a la propia Junta de Andalucía tras haber tenido conocimiento por la prensa de la publicación de dicha autorización ambiental para la extracción del mineral. Seguiremos estando vigilantes y utilizando todas las vías políticas, administrativas o de otra índole para evitar que el mineral de Alquife se descargue por Carboneras".

Por su parte, la Junta de Andalucía se ha pronunciado sobre este asunto a través de la delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Almería, Aránzazu Martín, queha manifestado su sorpresa ante el malestar surgido en torno a la autorización por parte de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Granada, a Minas de Alquife, S.L., para un proyecto de aprovechamiento de lodos ferruginosos en los términos municipales de Alquife y Aldeire, en la provincia de Granada.

Este proceso no es una nueva autorización, sino que forma parte del Expediente de Autorización Ambiental Unificada que ya en el año 2015, con el anterior Gobierno en Andalucía, otorgó la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. En concreto se trata de una autorización sobre lodos ferruginosos que no tienen nada que ver con el Puerto de Carboneras, señala Martín. La Junta de Andalucía, a través de la Delegación territorial de Granada, ha continuado con el procedimiento, como consecuencia de esa autorización de 2015.

Alcalde informado

Asimismo, para la delegada, es inconcebible que una de las quejas del alcalde de Carboneras sea que no ha sido informado de los resultados de las pruebas de embarque de mineral que, según él, se realizaron en los meses de julio, agosto y septiembre del pasado año.

“Es imposible que sepa los resultados, porque jamás se han hecho pruebas y él lo sabe”, afirma con contundencia la delegada de la Junta, que añade que el alcalde está informado en todo momento de lo que acontece sobre este tema. “Su relación con la Delegación es fluida, constantemente está en contacto ydurante estos días ha estado hablando conmigo. El alcalde de Carboneras está al tanto de toda la información que hay hasta el momento porque la delegada se la comunica. “por eso, me sorprende tanto que justo salgan de él estas acusaciones sin fundamento”

La Administración sigue trabajando

Para Aránzazu Martín, el hecho de que el alcalde de Carboneras haya recriminado que la DelegaciónTerritorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Granada,haya continuado en esta época con un proceso aprobado en 2015, no se sostiene. “La Administración sigue trabajando, dentro de lo posible, para generar el menor impacto posible en la ciudadanía- indica la delegada- y en las empresas”. “Y – insiste- este paso en el expediente no es conflictivo en Granada que es en donde atañe ahora mismo y menos, mucho menos, tratándose de un trámite complementario de una autorización concedida en el año 2015. No entendemos a qué viene que el alcalde de Carboneras entre en ésto, cuando en estos momentos no atañe a este municipio”. “

Por último, indica Martín que si llegase el momento en que estos lodos embarcasen por Carboneras, entonces sería cuando procedería a inspeccionar si son material pulverulento y si provoca emisiones. En caso de que no sea así, la Delegación Territorial nada tendría que decir al respecto, como no dice de toneladas y toneladas de otros materiales que diariamente se cargan a través de los distintos puertos de Almería.