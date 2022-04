La alcaldesa de Benahadux desmiente que la sede del Consorcio Sector II se traslade a Huércal

El Ayuntamiento de Benahadux ha cedido un local municipal situado en el sótano del Centro de Día con objeto de que el Consorcio del Sector II de la Provincia de Almería para la Gestión de Residuos pueda utilizarlo como almacén para depositar materiales y utensilios.

La alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián, ha hecho entrega de las llaves del inmueble al presidente del CRS-II y alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, y al gerente del Consorcio, Jorge Velázquez, quienes le han agradecido su estrecha colaboración.

Durante la entrega, Noelia Damián, ha aprovechado para responder a las declaraciones realizadas por el diputado provincial del Grupo Socialista y alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez, que criticó “el silencio cómplice de la alcaldesa de Benahadux ante una operación iniciada por el presidente del CRS-II, Ismael Torres, para trasladar la sede a su municipio de Huércal de Almería y rehabilitar así el Cortijo Villa Rosa”.

La alcaldesa popular asegura que “el señor Gutiérrez no me llamó para preguntarme sobre un posible traslado de la sede, algo que es mentira porque de llevarse a cabo tendría que tratarse en la Junta General del Consorcio y dotarlo presupuestariamente”.

Noelia Damián aconseja al diputado socialista y alcalde de Padules “que se preocupe por la despoblación que está sufriendo su municipio y no ponga en boca suya calificaciones totalmente falsas”. Añade en este sentido que “estoy abierta a que me llame pàra decirle que en Benahadux no hay manera de encontrar una vivienda, ni para alquilar ni comprar, porque la gente está deseando venir a vivir aquí, aún más cuando se construya el nuevo centro de salud; si necesita mi ayuda, estoy a su disposición como ejemplo de pueblo al que mucha gente quiere venir a vivir, y si puedo ayudarlo para que vayan a su municipio lo haré encantada”.

La alcaldesa de Benahadux responde también al representante del PSOE sobre la forma de hacer gestión. “En corporaciones locales gobernadas por su partido el edificio de Servicios Sociales de Diputación estuvo más de una década cerrado, cuando llegué al Ayuntamiento lo gestioné todo con Diputación para abrirlo y así fue, se tuvieron que arreglar cosas y comprar mobiliario que se había echado a perder por estar cerrado tanto tiempo y por filtraciones de agua”.

Por último, Noelia Damián le recuerda a Gutiérrez que “el piso donde se ubica la sede del Consorcio de Residuos, siendo presidente el exalcalde Juan Jiménez, costó 240.000 euros, mucho más que un tríplex en Benahadux en pleno boom de la construcción, cuando ahora se vende un piso del mismo edificio por solo 40.000 euros”.