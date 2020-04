Bomberos del Poniente y Levante realizan labores de desinfección en una treintena de municipios

Los Consorcios de Bomberos del Poniente y del Levante Almeriense mantienen activo un dispositivo especial desde el inicio de la crisis sanitaria del COVID-19 con el objetivo de frenar su propagación en la provincia. En concreto, sus efectivos ya han desarrollado labores de limpieza y desinfección en casi una treintena de municipios de la provincia desde que se decretara el Estado de Alarma.

El diputado de Presidencia, Fernando Giménez, ha puesto en valor el trabajo que están desempeñando, en su mayoría en municipios de menos de 20.000 habitantes: “Los dos Consorcios no sólo establecieron protocolos especiales que han permitido evitar los contagios entre la plantilla, sino que además han estado a disposición de todos los ayuntamientos que los ha necesitado. Sin ellos, muchos municipios no podrían haber visto sus calles limpias y desinfectadas”, ha explicado.

Las intervenciones se han desarrollado en los accesos a centros sanitarios, a lonjas pesqueras, comercios, mercados de abastos, hoteles, Residencias de Mayores, ONG’s, acuartelamientos y comisarías de Policía, así como calles de más de 30 municipios. El 80% de las intervenciones se han realizado en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Almería.

Las intervenciones se han desarrollado con efectivos de los Parques de Bomberos de El Ejido, Roquetas de Mar, Turre y Huércal-Overa y los retenes de Albox y Canjáyar. Fernando Giménez ha destacado que gracias a estas desinfecciones “trabajadores esenciales pueden acudir a sus puestos y desarrollar sus labores de forma más segura”.

Los municipios en los que se han llevado a cabo estas tareas son: Adra, Vícar, Roquetas de Mar, El Ejido, La Mojonera, Fondón, Fuente Victoria, Laujar de Andarax, Padules, Paterna del Río, Instinción, Íllar, Aguadulce (Roquetas de Mar), Alhabia, Beires, Alsodux, Ohanes, Antas. Bédar, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Los Gallardos, Garrucha, Mojácar, Pulpí y Turre.

Giménez ha agradecido a las plantillas de ambos consorcios su entrega y disponibilidad, ya que el 100% de los efectivos están en activo durante el Estado de Alarma cumpliendo con los turnos especiales que se han establecido para evitar los contagios. “Han encapsulado los parques con la misma plantilla, para evitar contagio y se han separado dentro de los parques más aún los espacios de convivencia”, ha detallado.

Por último, ha destacado la gestión que están realizando los presidentes del Consorcio del Poniente, José Juan Rodríguez, y del Levante Almeriense, Rosa María Cano, durante la crisis sanitaria: “Gracias por estar al lado de los almerienses y especialmente por atender las necesidades de los municipios más pequeños, que sin los consorcios no hubieran podido acometer estas desinfecciones. Los bomberos almerienses siempre están cuando se les necesita y esta situación lo ha vuelto a demostrar”.