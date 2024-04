Cantoria quiere ser joven: crea una asociación y le dota con un edificio de 800 metros

El Ayuntamiento de Cantoria ultima la puesta en marcha del primer centro integral de cultura y ocio ideado atender todas las necesidades de los jóvenes del pueblo, un espacio multidisciplinar para cuyo aprovechamiento el área de juventud ha promovido la fundación de la Asociación Cultural Cantoria Joven, independiente de la institución, y que en un primer momento tendrá su sede en el Centro Cultural de Cantoria.

La asociación está llamada a ser el alma del nuevo centro juvenil ubicado en el mismo edificio que el de mayores, con una planta independiente de 800 metros cuadrados, y más de ocho espacios totalmente equipados para distintos fines, que incluyen servicios de cocina, cine, área de coworking y estudio, para enseñanzas musicales, yoga o baile. “Ha sido duro y costoso, pero cuando llegamos al Ayuntamiento hace ya ocho años nos encontramos con un edificio en el que se habían iniciado unas obras imposibles, tanto que estaban paradas. No reunían condiciones para nada y al final, con mucha paciencia y no menos inversión, terminamos la primera planta para aglutinar todos los servicios destinados al Centro de Participación Activa, pero el segundo piso será territorio joven”, de esta manera se promoverá una fusión de pensamientos, entre jóvenes y mayores, provocando que ambos puedan enriquecerse, afirma la alcaldesa, Puri Sánchez.

La experiencia trata no sólo de dotar a los jóvenes de Cantoria de servicios públicos que muchas ciudades no tienen destinados a este colectivo, sino de poner en marcha una escuela de valores y actitudes cívicas, ejes que marcarán el devenir del éxito del nuevo punto de encuentro. “Consenso, solidaridad, autogobierno y todo aquello que deben aprender como ciudadanos no sólo debe llegarles a través de los libros y los centros de formación, sino por medio de una experiencia real y personal. En el nuevo espacio tendrán todo lo necesario para cumplir con las expectativas de hasta los más exigentes, y nuestra única participación será la de proponerles un modelo de gestión colaborativa con la Asociación Cultural Cantoria Joven desde el área de juventud”, explica Puri Sánchez.

Las salas del nuevo centro están preparadas para distintos usos, desde amplios espacios con suelos de tarima flotante para la práctica del baile, yoga y otras actividades de esta naturaleza, a otra totalmente oscura, equipada para cine. Una cocina en la que puedan preparar sus encuentros, zonas de estudio y una sala compartida para informática en la que tendrán equipos a su disposición. Junto a todos esos espacios, cuentan con una habitación insonorizada para enseñanzas musicales que cubrirá la enorme demanda de cursos, entre otros, de guitarra, además de contar con una gran zona común de ocio en la que, sencillamente, poder compartir espacio a modo de una gran sala de estar con distintos ambientes, billar, futbolines, etc…

Las obras de adecuación se han prolongado durante los últimos años, debido a que la inversión requería dividir el desarrollo del proyecto en varios ejercicios para poder acometerlo con el presupuesto municipal, municipal “el centro de los jóvenes echará a andar en breve y creo, sinceramente, que nos sorprenderá su capacidad de agrupar y motivar a los jóvenes”, confía la alcaldesa.

Cantoria es ya municipio emisor del Carné Joven Europeo y realiza los trámites para convertirse, además, en Municipio Joven, un estatus que abrirá aún más el abanico de posibilidades para el colectivo juvenil y al que se podrá acceder con la puesta en marcha del nuevo centro para jóvenes.