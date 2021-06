Cantoria estrena el verano con una piscina pública inspirada en los resort de lujo

El Ayuntamiento de Cantoria ha puesto en servicio la piscina pública después de un profundo proceso de remodelación con la instalación de más de 1.800 metros cuadrados de césped artificial, palmeras que en su día darán sobrada sombra y que mientras tanto estarán suplidas por amplias sombrillas para zona de toallas. Diferenciadas de la zona común han sido dispuestas dos rampas de solárium en cuyos bajos ahora está instalada la maquinaria de depuración, lo que ha permitido eliminar la zona soterrada para un mejor mantenimiento.

La inversión global asciende a unos 150.000 euros, que se reparten en el arreglo de superficie con una nueva base hormigonada, instalación eléctrica soterrada, nuevos puntos de luz y una área de césped artificial que ahora cubre todo el recinto. “Decidimos que la apertura de este año tenía que ser especial porque la Covid nos obligó a mantenerla cerrada el año pasado. Y bueno la verdad es que todo el equipo de mantenimiento del Ayuntamiento y las empresas de instalación que han participado en la puesta a punto han hecho un trabajo excepcional, tanto que muchos resort de lujo ya quisieran tener esta instalación. Así que dicho de otra forma, no hay excusa por la que no pasar las vacaciones en Cantoria”, afirma Puri Sánchez, alcaldesa de la localidad.

La piscina cuenta este año, también, con servicio de bar y cafetería que será gestionado como concesionarias por dos jóvenes emprendedoras del municipio con experiencia en el sector de hostelería. Entre otros espacios y servicios contará con una zona chill out destinada al público más joven. “Tenemos chicos y chicas que en verano buscan trabajo en bares de la costa, y lo que hemos hecho ha sido animarles a que gestionen el de su pueblo y obtengan de él el dinero que sabemos que necesitan para poder cursar con holgura sus estudios en invierno”, afirma la alcaldesa. Sánchez ha rebajado a un alquiler de 50 euros al mes todas concesiones de instalaciones de bar cafetería ubicadas en centros público. “A nosotros no nos van a solucionar nada 300 o 500 euros al mes de alquiler, pero a ellos no tener esa presión les permite contar con un mayor margen de desahogo, y libertad para poder contratar a otras personas”. En Cantoria los espacios de bar o cafetería que dependen del Ayuntamiento se alquilan con todos los electrodomésticos instalados.