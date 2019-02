Carboneras se queda sin sus dos días de fiestas locales por San Antonio

El PSOE de Carboneras califica de “verdadero escándalo” que el alcalde, Felipe Cayuela, y los partidos Gicar y PP no hayan solicitado a la Junta de Andalucía en plazo y forma los dos días de fiesta local para el municipio y que deberían ser en las Fiestas de San Antonio.

El portavoz municipal y candidato socialista a la Alcaldía de Carboneras, José Luis Amérigo, culpa directamente a la “descomposición, caos y enfrentamiento total del alcalde Felipe Cayuela, del exalcalde Salvador Hernández y sus concejales afines, y del resto de ediles la no declaración de las fiestas municipales”. Esta es una consecuencia más del “desgobierno” de Felipe Cayuela, Gicar y PP que sólo se ponen de acuerdo para “beneficiar y pagar a las empresas de sus familiares mientras no tenemos ni secretario, ni interventor, ni tesorero ni tampoco se celebran plenos”, ha detallado.

Como ha criticado José Luis Amérigo, no se ha aprobado ni en Pleno ni en Comisión los dos días de Fiestas Locales para el año 2019 cuyo plazo finalizaba el 28 de julio de 2018, y es por ello por lo que la Resolución del 14 de diciembre de 2018 de la administración andaluza no recoge ningún día festivo en Carboneras para este año. José Luis Amérigo ha explicado que esta circunstancia supone “un perjuicio para el municipio, vecinos, comerciantes y trabajadores que no podrán disfrutar de las Fiestas de San Antonio al tener que asistir a sus puestos de trabajo esos días”.

Unas declaraciones que han sorprendido al equipo de gobierno que, según fuentes consultadas por este periódico, insisten en que "ha debido producirse un error administrativo" porque tal y como han apuntado "sí que se aprobó en Junta de Gobierno Local la solicitud, concretamente del 1 de agosto. Y han remitido a los medios una imagen del acuerdo que así lo certifica.

En este sentido, las mismas fuentes aclaran que "no hay ningún problema con los plazos porque todos los años se realiza por estas mismas fecha la solicitud" y añaden que "el problema sería que lo hubiésemos presentado el mismo año, que entonces sí que nos lo denegaría". En estos momentos, desde el Ayuntamiento se está trabajando para subsanar este "error administrativo" y se afirma que "no va a haber ningún problema".

Moción

José Luis Amérigo ha anunciado que “ante esta grave situación y como partido responsable”, el PSOE de Carboneras ha presentado ya una moción para que se convoque un Pleno en el que se solicite a la Junta de Andalucía que, de manera excepcional, declare las fiestas locales el día 12 de junio y el día 13 de junio, día de San Antonio y “fiesta de nuestro Patrón”, ha enumerado.