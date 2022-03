Carboneras aprueba el presupuesto “de la recuperación, el empleo y la protección social” con 14,2 millones

El pleno del Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado inicialmente el Presupuesto General del Consistorio para 2022, que asciende a la 14.259.686 euros, y que se ha diseñado para convertirse en el de “la recuperación, la creación de empleo y la protección social” teniendo en cuenta la situación de crisis social y económica provocada por la pandemia y para atender los retos del municipio dentro del proceso de Transición Justa y Hacia el Empleo en el que se encuentra inmerso.

El Presupuesto ha salido adelante de manera provisional con los votos a favor del equipo de gobierno, el rechazo de Carboneras Avanza, la abstención de Gicar y la ausencia en la votación del PP, después de que su portavoz tuviera que abandonar la sesión, a petición del alcalde, debido a las interrupciones permanentes que ha realizado durante la sesión.

El alcalde del municipio, José Luis Amérigo Fernández (PSOE), ha remarcado ante las cuentas “que hay que ser conscientes de lo que se apoya o no se apoya” con el voto de los diferentes grupos políticos. Porque, ha continuado, “quién vota no a este presupuesto, vota que no a todo lo que reflejan” como la clara apuesta por la generación de empleo directo que se realiza, con 400.000 euros vinculados, y el aumento a 1,5 millones de euros en inversiones que contribuyen a crear o mantener puestos de trabajo.

Al mismo tiempo, ha continuado, también a la herramienta que articula políticas sociales y de protección a la ciudadanía, con casi 350.000 euros destinadas a diferentes ayudas y subvenciones, y que continúa con el esfuerzo en captación de proyectos tras el cierre de la central térmica, además de seguir respaldando a sectores como el turismo, el comercio, y la pesca, con iniciativas de desestacionalización, la playa accesible y canina, o futuras actuaciones en el Puerto Pesquero.

Todo ello contemplado, ha proseguido Amérigo Fernández, en el marco de “una gestión eficiente y responsable” y que atiende también la próxima apertura de la piscina cubierta municipal, la construcción de la Ermita del Llano de Don Antonio, actuaciones de mejora tanto del estado de las calles del pueblo y sus barriadas como en el mobiliario y alumbrado público o la colaboración con los centros educativos para asumir las tareas de desinfección frente al Covid-19 y para su correcto mantenimiento.

Plan de Empleo

Según ha desgranado el portavoz del equipo de gobierno y concejal de Hacienda, Ramón Soto, las cuentas municipales para 2022 ponen el foco en la recuperación económica y social de Carboneras, con un nuevo espacio de coworking que venga a favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo y más de 400.000 euros dedicados a la generación de empleo directa por parte del Consistorio.

Cabe destacar en ese apartado que el Ayuntamiento de Carboneras tiene puesto en marcha un Plan Municipal de Ayuda a la Contratación, al que destina 175.000 euros, y los más de 360.000 euros para políticas a favor del comercio, el turismo y el respaldo a pequeñas y medianas empresas.

Esa apuesta por el empleo se completa con acciones para el bienestar comunitario y políticas sociales, a las que se asignan 3 millones de euros. Dentro de la protección social que se articula en los presupuestos municipales, cerca de 350.000 euros contribuirán al pago de ayudas para asumir los recibos domésticos, a apoyo en situaciones de emergencia social, a ayudas para material escolar, a personas con intolerancias alimentarias o a subvenciones para diferentes asociaciones.

Nuevo césped artificial

Por otro lado, este 2022 será el año en el que se abran las puertas de la esperada piscina cubierta municipal. Para hacerlo posible, el Presupuesto recoge 420.000 euros para la adquisición de maquinaria necesaria -ya en funcionamiento- y el mantenimiento de la instalación, además de para cerrar la gestión y contratación del personal que se encargará del espacio.

Destacado papel tiene también la promoción del deporte y la mejora de espacios deportivos municipales, con cerca de 1 millón en partidas que permitirán la sustitución del césped artificial del Campo de Fútbol o el apoyo económico a los clubes con escuelas deportivas.

La celebración del 60 aniversario de la película Lawrence de Arabia, la línea de ayudas al transporte público a estudiantes universitarios o de ciclos formativos o el I Plan Integral para la Juventud de Carboneras son otras de las novedosas iniciativas que cuentan con respaldo presupuestario.

Cuentas inversoras y realistas

Ante todo ello, el edil de Hacienda ha defendido un Presupuesto “inversor, realista y que es el mejor posible en las circunstancias actuales”. Unas cuentas que, ha concluido, llegan una vez que se ha hecho frente a los 4 millones de déficit en los que dejó sumido el Ayuntamiento el equipo de gobierno anterior y que se mantienen equilibradas gracias a medidas como la recuperación del servicio de recaudación, que ha conllevado la disponibilidad de unos 700.000 euros con respecto a la anterior gestión privatizada.