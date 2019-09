El nuevo puerto de Carboneras será para la UTE Tejera-Club Náutico, a pesar de las denuncias anónimas

La construcción del nuevo puerto pesquero y deportivo de Carboneras es una de esas historias que nunca parecen tener fin. Cuando todo estaba listo para la adjudicación de las obra y gestión a la UTE formada mayoritariamente por Construcciones Tejera y el Club Náutico Isla de San Andrés, el pasado mes de abril, un par de denuncias paralizaron el proceso, hasta ahora.

La Agencia de Puertos de Andalucía recibió el 25 de abril un escrito firmado por Luis Alfonso, que afirmaba ser veraneante en Carboneras y “conocedor de la zona”, en la que advertía de que se había cometido “un error por parte de la mesa de contratación”. Indicaba el denunciante que la Sociedad Concesiones Levante Almeriense SL (parte de la UTE) no cumplía la legalidad al haberse inscrito en el Registro Mercantil el 14 de marzo de 2019, fecha posterior a la presentación de ofertas.

Asimismo, el 30 de abril la APPA recibe otra reclamación, esta vez por correo electrónico y sin firma alguna, aunque afirma representar a los colectivos Jubilados del Mar, Asociación Club Deportivo La Gaviota, Asociación de Vecinos y Amigos de Carboneras y usuarios del puerto (este medio no ha podido certificar que estos colectivos estuvieran al tanto de la misiva).

El 5 de mayo la UTE presentó la documentación necesaria para la adjudicación del contrato. Es en ese momento cuando la mesa de contratación tiene acceso a la información sobre el registro mercantil, y comprueban que la denuncia es improcedente, pues el asiento de registro de la empresa se presentó el 6 de febrero de 2019, antes del fin del plazo de presentación de ofertas.

La única duda que le quedaba a la APPA era que algunas de las empresas de la unión temporal no figuraban en el censo de actividades económicas de la AEAT. Por ello se le solicitó información sobre si habían incurrido en gastos asociados a su actividad. Así, el pasado 19 de septiembre se analizó la documentación y se comprueba que no hay gasto alguno, por lo que las empresas no tienen porqué estar inscritas aún en el censo.

La adjudicación definitiva, en breve

Por todo ello, con meses de retraso, la APPA ha propuesto la adjudicación definitiva de la reordenación del puerto carbonero a la UTE Tejera, Concesiones Levante, Club Náutico, Náutica de Gestión Isla de San Andrés, Almería Consultores Marítimos y Barcos, Puertos y Playas.

Se espera que en las próximas semanas se produzca la concesión definitiva. La intención de la empresa adjudicataria es comenzar cuanto antes las obras para dotar a Carboneras de unas instalaciones portuarias dignas. Se hará una nueva dársena náutico-deportiva a levante, de 19.126 metros cuadrados que dará cabida a 260 embarcaciones. También habrá una zona comercial y de ocio conectada al pueblo.