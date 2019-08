Carmen saca el recetario

Historia y capitalidad, unidos esta edición

La de 2019 no es una edición más en la trayectoria del concurso de gastronomía de la feria almeriense. No lo es por un doble motivo. El primero tiene que ver con su antigüedad. Tal es así, que este certamen culinario cumple 25 años de existencia desde que comenzó a dar su primeros pasos a mediados de los años 90. Desde entonces, se ha convertido en todo un clásico del programa festivo y en una de las actividades con mayor predicamento. No en vano, la gastronomía forma parte de la cultura de los pueblos y Almería no es una excepción. El segundo motivo que hace especial la presente edición de esta cita con la creación y tradición, a partes iguales, deviene de la capitalidad española de la gastronómía que ostenta Almería desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre