Los Carnavales 2024 de Mojacar ser celebrará entre los días 9, 10 y 14 de febrero

Los Carnavales están a la vuelta de al esquina y el Ayuntamiento de Mojácar ha hecho públicas las bases para poder participar en esta edición que se celebrará los días 9, 10 y 14 del próximo mes de febrero, llenado de ilusión y diversión las calles del municipio mojaquero.

Así, ara poder participar como comparsa, ésta deberá esta integrada como mínimo por 6 miembros y estar inscrita en la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Mojácar. El plazo de inscripción comenzará este martes 16 de enero y finalizará el viernes 2 de febrero (ambos inclusive).

El carnaval infantil será el viernes 9 de febrero en el Centro de Usos Múltiples a las 18:00 horas mientras que el desfile de Carnaval se celebrará un día después, el sábado 10 de febrero en el Paseo del Mediterráneo a las 17:00 horas. Las comparsas, que tengan representación en el desfile de carnaval (mínimo 6 miembros), en el baile de carnaval y en el entierro de la sardina, obtendrán una cesta.

Para mayor realce del desfile, este deberá ser compacto, no habiendo huecos entre los coches y las comparsas. El Ayuntamiento pondrá el equipo de sonido, siendo cada comparsa la responsable de llevar coche con bola y conductor. La asistencia al desfile de carnaval es obligatoria, como mínimo 6 miembros por comparsa, para tener derecho a la ayuda económica que será de 35 euros por adulto, entre asistencia al desfile y baile del carnaval y entierro de la Sardina, y de 15 euros por niño. La no asistencia al desfile de la comparsa o en un número inferior a 6 miembros de la misma, será motivo para no tener derecho a cobro de ayuda económica, ni por el desfile ni por el resto de las actividades de Carnaval,

El concurso de coreografías para comparsas se celebrará el sábado 10 de febrero en el Centro de Usos Múltiples de La Fuente, a las 20:00 horas y se otorgarán premios de 200, 125 y 75 euros para los tres primeras.

El baile del carnaval será ese mismo día (19:30 horas) y los Carnavales finalizarán el miércoles 14 con el entierro de la sardina (20:30 horas) con salida desde el Centro de Usos Múltiples hacia Plaza Nueva.