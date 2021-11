PSOE considera “imprudente” que el PP de Fines deje una obra en manos de una empresa relacionada con el ‘Caso mascarillas’

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Fines considera “imprudente e inapropiado” que el equipo de Gobierno del PP deje una obra pública que actualmente se acomete en el municipio en manos de una entidad cuyo administrador está siendo investigado en el marco de la operación ‘Caso mascarillas’. Así, según expuso el portavoz del PSOE, Juan Herrero, en el pleno celebrado ayer por la tarde, la empresa Gesa Andalucía 2004 realiza los trabajos de mejora de la travesía A-334, que fueron concedidas a la empresa Facto quien, a su vez, contrató a OYC que subcontrató a la primera mercantil cuyo propietario es uno de los hijos del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, actualmente en libertad provisional por decisión de un juzgado de Barcelona.

“Rogamos encarecidamente al alcalde del PP que, por el bien de nuestro pueblo, cuyo buen nombre ya ha sido manchado desde junio cuando se destapó el ‘Caso mascarillas’, que se abstenga de mantener ningún tipo de relación directa o indirecta con la empresa Gesa Andalucía 2004 hasta que la justicia se pronuncie sobre su relación con una presunta trama de corrupción”, ha pedido Juan Herrero en el pleno municipal.

La trama, que estudia un juzgado de Barcelona, mantiene en libertad provisional, además de al hijo del alcalde, a un exconcejal del PP y exvidepresidente de la Diputación Provincial, Óscar Liria, que es, también, familiar del administrador de Gesa Andalucía 2004 y del regidor finés. El ‘Caso mascarillas’ investiga posibles irregularidades en la adjudicación de material sanitario de protección para la Covid-19 a una empresa en plena pandemia. Agentes de la Guardia Civil, como ha trascendido en los medios, aseguraron encontrar en casa de quien fuera mano derecha del presidente de la Diputación Provincial y exedil del PP de Fines, sobres con hasta 200.000 euros en metálico que, como se sospecha, podrían proceder de las supuestas mordidas del ‘Caso mascarillas’.

“Nosotros no pretendemos, ni mucho menos, ir por delante de la justicia, pero sí pedimos prudencia al alcalde. No está de más esperar hasta que la jueza determine si hubo o no irregularidad en la operación del ‘Caso mascarillas’ y si el propietario de Gesa Andalucía 2004 guarda relación con la trama que se investiga desde este verano”, ha añadido el portavoz socialista a quien mueve “exclusivamente”, dice, “el interés de nuestro pueblo y de sus vecinos”.