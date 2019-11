Christian Quero: "Todo el pueblo participa en esta fiesta de alguna manera”

PSOE, se aupó a la alcaldía de Olula de Castro en las elecciones de 2015, con 105 votos frente a los 71 del PP. Cuatro más después, ha renovado su mayoría absoluta, y ha iniciado su segundo mandato con 4 concejales por uno del grupo popular. A sus 31 años, este oluleño ha tenido una amplia relación con las fiestas de Moros y Cristianos de su pueblo como presidente de esta Asociación y encarnando el papel de general cristiano y moro. “He tocado todos los palos en esta representación. Se necesitan mucho tiempo, del que ahora no dispongo y hace un par de años decidí dejarlo”, destapa en comunicación telefónica con Diario de Almería.

–Apelando a su experiencia, ¿cómo son las fiestas de Moros y Cristianos?

–Ante todo, son muy participativas. Todo el pueblo, de una forma o de otra, está involucrado y participa en la recreación. Entre los 6 y 40 años, se visten y desfilan. Además, es una representación muy arraigada, como lo demuestra el hecho de que la de este año es la 31 edición desde que en 1988 un grupo de vecinos del municipio se propuso recuperar esta tradición.

–¿Cómo son por dentro?

–Hay cuatro personajes principales. Para preparar cada papel, los implicados ensayan del orden de medio año. Hay que recordar que los textos son en castellano antiguo. Para el 35 aniversario, que se cumplirá e el 2023, se está trabajando para recuperar más textos antiguos.

–¿Y en cuanto a los trajes?

– Los trajes proceden del Taller de Indumentaria de la Diputación provincial de Almería y desde Alicante. Son muy bonitos y muy elegantes. Pesan bastante. Para cumplir con el rigor histórico necesario, contamos con el asesoramiento de Alfredo Venteo, que también asesora a otros Ayuntamientos de la provincia en las representaciones de Moros y Cristianos .

–El calendario festivo local incluye otras citas, como la fiesta del Emigrante. ¿ Qué sitio ocupa el de Moros y Cristianos?

– La fiesta del Emigrante se celebra en verano y está enfocad para todos aquellos oluleños que emigraron a Holanda, Alemania o Francia, además de Cataluña, en busca de unas mejores condiciones de vida y de trabajo, y regresan al pueblo en la temporada veraniega. Pero las de Moros y Cristianos no tienen nada que ver con ésas. Son nuestras fiestas patronales por excelencia.

–¿Quiénes son sus visitantes?

–La gran mayoría son de los pueblo de nuestro alrededor como Castro de Filabres, Gérgal o Tabernas. También se acercan excursionistas en moto y un par de familias que vienen desde Madrid y Barcelona. El número de visitantes en estas fiestas puede oscilar entre 300 y 400 personas. Somos un pueblo pequeño - 180 vecinos- y la población se cuadruplica en verano.

– El frío no está invitado pero su presencia parece inevitable.

– Las previsiones metereológicas anuncian un descenso de las temperaturas y el termómetro puede caer hasta los 3 grados positivos por las noches. Estamos acostumbrados porque en nuestro pueblo siempre cambia el tiempo por estas fechas. Los trajes de la recreación vienen de perlas y ayudan lo suyo porque son gordos y pesan lo suyo. Hace cuatro o cinco años, no hizo frío y una persona llegó a desmayarse.

–¿Cual ha sido su relación con estas fiestas?

– Yo llegué a ser presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de Olula de Castro. También he representado los personajes principales y he encarnado el papel de general cristiano y general del bando moro. He tocado todos los palos hasta hace un par de años que decidí dejarlo porque no cuento con el tiempo que se necesita para ensayar.

–¿Cuál es el presupuesto de estos festejos?

–El presupuesto es de 15.000 euros. Este año es algo más modesto que el anterior.

–El día grande coincide con las elecciones. ¿Cómo afecta?

– Una zona del recorrido pasa por el colegio electoral. Se va a recortar para evitar problemas.

–¿Por dónde pasan los proyectos de esta legislatura?

–La media de edad es muy alta- más de la mitad de vecinos superan los 60 años- y la gente joven es la que tiene que tirar del pueblo. Vamos poner en marcha iniciativas. Es el caso de una futura cooperativa de turrón y las subvenciones de Diputación para emprendedores menores de 30 años que quieren montar su empresa en el pueblo.