Cine de verano: las mejores películas al aire libre, en Vera y Garrucha

El invierno es mala época para los amantes del cine en el Levante almeriense. Bueno, en realidad también el otoño y la primavera. En toda la comarca no hay cines donde ver las películas de estreno (hay que coger el coche y hacer decenas de kilómetros para desplazarse a Águilas, Lorca, Almería o Roquetas de Mar). Pero cuando llega el verano la cosa cambia. ¡Al fin regresan las películas en pantalla gigante!

Este viernes 24 de junio abren los cines de verano de Vera y Garrucha. Un clásico de las noches estivales donde se mezclan las películas más taquillera del momento con el placer de estar al aire libre, bajo un manto de estrellas y comiéndose un bocadillo o una hamburguesa recién hechas.

Las terrazas de cine recuperan por fin la normalidad, después de dos veranos marcados por la pandemia de covid-19. No habrá aforo reducido, ni distancia entre sillas, ni será obligatorio el uso de mascarillas. Atrás quedan dos años muy malos para el negocio. "Este año abrimos con la esperanza de, al menos, no tener pérdidas", asegura Diego Rodríguez, propietario de los cines de Vera y Garrucha.

Durante todo el verano (al menos hasta la primera semana se septiembre), se proyectarán las películas del momento. "Son títulos de estreno, de ámbito comercial, más bien orientadas a un cine familiar", explica el proyeccionista. Entre Garrucha y Vera cada película se podrá ver unas 6 o 7 noches, aunque en días diferentes (van rotando de una sala a la otra).

Este viernes en Vera se proyectará Elvis, mientras que en Garrucha se podrá ver Doctor Strange en el multiverso de la locura. En las próximas semanas están programadas Minions: el origen de Gru, Jurassic World: Dominion, Thor: Love and Thunder, Top Gun: Maverick, Padre no hay más que uno 3 y Lightyear. Todas las sesiones comienzan a las 22:15 horas, con apertura de puertas una hora antes.

Ambas terrazas cuentan con servicio de bar. Bocadillos de lomo, tortilla, pechuga de pollo y hamburguesas recién hechos, con un refresco o una cerveza, son el mejor acompañamiento para disfrutar de las películas.

Además, las proyecciones se realizan con la máxima calidad posible: en 2K y con sonido envolvente Dolby, algo muy inusual en las terrazas de verano. "Somos unos locos del cine, por lo que no escatimamos en medios", asegura Diego Rodríguez. Las salas cuentan con unas pantallas de 13,5 por 5,5 metros.

Por todo ello, el cine de verano es una de las opciones de ocio preferidas por los veratenses, garrucheros y los visitantes que pasan sus vacaciones en la zona. Y es que, por si fuera poco, el precio es realmente atractivo: solo 5 euros cada entrada. "Hace años que no hemos subido el precio, a pesar de que en todos los cines ha aumentado. Pero somos conscientes de la situación económica de las familias", explica el propietario de las terrazas.

¿Dónde están las terrazas de verano?

El cine de verano de Vera se ubica en el pabellón municipal (no confundir con el pabellón de deportes), junto al colegio Reyes Católicos, en la calle Antonio de Torres. Cuenta con una amplia zona de aparcamiento. El de Garrucha, Cine Tenis, está junto al supermercado Mercadona, en la calle Tenis.

En la terraza de Vera, los mejores días pueden llegar a entrar unas 800 personas. Algo menos en la sala de Garrucha. En invierno, sin embargo, no hay cine porque no es rentable. "No hay gente, los jóvenes se van fuera, los partidos de fútbol y las descargas de internet hacen casi imposible que nadie salga al cine en la zona", admite Rodríguez. De hecho, incluso en verano se hace complicado sacarle rentabilidad. Los dos últimos años han sido nefastos. A eso se añade que la calima de marzo y abril ha aumentado los gastos, pues han tenido que pintar ambas terrazas.

Todo está preparado. Las películas cargadas en el proyector, las sillas colocadas y las planchas calientes para calentar la carne. Vuelve el cine al Levante, como cada verano.