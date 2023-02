Concentración en Mojácar para pedir una playa canina en Macenas

Asociaciones animalistas, vecinos y simpatizantes del PSOE-Somos Mojácar se concentraron este domingo 12 de febrero en Macenas con sus perros para solicitar al Ayuntamiento la creación de una playa canina en el municipio.

Los convocantes se quejan de que un año después de la aprobación en pleno de una moción para crear la playa canina "aún no sabemos nada de ello" y apremian al Consistorio mojaquero y a la Junta de Andalucía para que actúen al respecto. "Desde PSOE - Somos Mojácar exigimos que no se demore más este proyecto. Cuando les interesa agilizar trámites para temas urbanísticos os podemos asegurar como concejales que mueven cielo y tierra para obtener informes, pero en este caso mucho me temo que lo están dejando dormir", dicen Adèle Land y Adrián Martín.

"Está demostrado que, cada vez más ciudadanos viajan con sus mascotas. Este hecho hace que muchos hoteles y otros negocios acepten mascotas en sus centros, ampliando las reservas y por tanto favoreciendo el aporte económico", recalcan Land y Martín, concejales de PSOE-Somos Mojácar en el Ayuntamiento mojaquero.

Proponen que la playa canina de Mojácar se ubique en el entorno del castillo de Macenas, por "ser un lugar adecuado al no ser zona de nidificación de aves, no tener flora protegida ni ser zona de tráfico de vehículos, y porque no es habitualmente utilizada por los ciudadanos para el baño". De hecho, aseguran que este es un lugar que "todos los animalistas visitamos asiduamente con nuestras mascotas".

En este sentido, recuerdan que recientemente se aprobó una playa canina en Almería capital: "nosotros queremos tener los mismos derechos". La propuesta es contar con un espacio acotado desde el castillo hasta el chiringuito donde ubicar una playa canina dotada de servicios como duchas, dispensadores de bolsas y papeleras para depositar los residuos de las mascotas.