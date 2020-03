Coronavirus en Almería: Preocupación por la llegada de madrileños al Levante

“Esto parece verano. Han venido un montón de madrileños”, es la frase más escuchada desde hace un par de días en los municipios costeros del Levante Almeriense. Vera, Garrucha y Mojácar viven con preocupación la llegada de vecinos de Madrid que tienen su segunda residencia en la zona y que han aprovechado el cierre de centros educativos y algunas empresas para desplazarse hasta la playa.

Su presencia se ha hecho notar, sobre todo, en los supermercados de la costa, que habituados a vivir su temporada baja en estas fechas, se han visto sorprendidos. “Entre la histeria colectiva y la llegada de turistas, se ha notado la falta de algunos productos, por ejemplo el pollo”, cuenta uno de los empleados.

El primer teniente de alcalde de Vera, Alfonso García, explica que “somos conscientes de que los estudiantes que estaban en Madrid han vuelto a sus casas y que puede ser que quien tenga una segunda vivienda en Vera pueda venirse aquí”. Por ello, confía en que “sigan las medidas que están aconsejando las autoridades sanitarias y las administraciones”. Y es que, como admite García, “como Ayuntamiento no podemos decir que la gente no venga, pero sí les pedimos que asuman las indicaciones que se les dan, entre ellas las que les indican que no salgan de la Comunidad de Madrid”.

En la población vecina de Garrucha, su alcaldesa María López también confirma la llegada de residentes en Madrid. “En cierta parte puedo llegar a entenderlos, pues lo normal es querer salir de donde está el foco de infección, pero es una gran irresponsabilidad”, explica la regidora.

Ante esta situación, la histeria colectiva es cada vez mayor. Por ello, los responsables políticos de Vera y Garrucha hacen un llamamiento a la tranquilidad. “Hay que mantener la calma y no colapsar los centros de salud. Hay otros enfermos más graves que necesitan de la asistencia sanitaria”, remarca Alfonso García. En la misma línea, María López aclara que en ningún caso hay que ir al centro de salud, sino que hay que llamar al teléfono gratuito 900400061. “Hay una unidad móvil en la comarca que, en caso de mostrar síntomas va hasta el domicilio y realiza las pruebas”, explica la alcaldesa. De hecho, este mismo jueves se le realizaron a cuatro residentes en Garrucha, cuyos resultados conocerán hoy mismo.

No obstante, López es consciente de que evitar que cunda el pánico es complicado, “sobre todo por las noticias que circulan por las redes sociales”. “Intentamos llamar a la calma y la tranquilidad, pues lo único que se puede hacer es protegerse. Pero una se siente impotente porque no cala ese mensaje de tranquilidad”, confiesa.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida hizo este jueves un llamamiento para que los madrileños “ciñan al máximo cualquier actividad que tengan que realizar fuera del domicilio” y salir de casa “solo si es absolutamente imprescindible”. Y es que, como recuerda, “no son vacaciones, es una crisis”.