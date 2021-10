El Cupón de la ONCE deja 350.000 euros en Cuevas del Almanzora

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 350.000 euros en Cuevas de Almanzora, en 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 28 de octubre.

El vendedor Antonio García López es quien ha llevado la suerte a Cuevas de Almanzora, por cuyas calles y las de Palomares comercializa los cupones y otras loterías responsables de la ONCE. Antonio, de 25 años, es el vendedor más joven de la Agencia de la ONCE en Huércal-Overa, y ya ha dado su primer premio importante.

El cupón del 28 de octubre, dedicado a la Unión Profesional, también ha dejado premios en Brenes (Sevilla), donde ha repartido 350.000 euros. En Andalucía este sorteo ha repartido 700.000 euros. Además, este cupón ha dejado premios en Elche (350.000 euros); y en Terrassa, con 175.000 euros.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.