Dalías ya tiene nuevo alcalde: Francisco Lirola (PP) se hace con el gobierno local junto a Cs

Era casi un secreto a voces y esta tarde se ha escenificado con un apretón de manos. Francisco Lirola será el nuevo alcalde del Ayuntamiento de Dalías tras rubricar un acuerdo con la edil de Ciudadanos, María de Ambrox. De esta forma, el PP recupera la Alcaldía de esta localidad del Poniente tras haber sido en las pasadas elecciones municipales la fuerza más votada obteniendo 4 concejales los mismos que el PSOE que terminó pactando con IU (dos concejales) para conformar un equipo de gobierno que ha terminado resquebrajándose en mil pedazos en estos últimos meses.

Y es que la situación de inestabilidad en el seno del equipo de gobierno de izquierdas ha abierto una nueva etapa política al quedarse sin la mayoría absoluta el PSOE tras su pacto de gobierno con IU estructurado con seis concejales (4 del PSOE y dos de IU y luego tres con la marcha de Cristina Gómez, la edil de Deportes al Grupo de No Adscritos). Al PP, que fue la fuerza política más votada con cuatro concejales con Francisco Lirola al frente, le valía simplemente con el apoyo del concejal de Ciudadanos y la abstención de Cristina Gómez para erigirse como alcalde de la localidad pese a que empatase en cinco con otro nuevo pacto entre PSOE e IU. El hecho de ser la lista más votada permite, según la legislación vigente, que en caso de empate a la hora de elegir candidato a la Alcaldía, tenga la preferencia.

A tenor de la imagen de Lirola y De Ambrox se presupone que se ha llegado a un acuerdo también con Cristina Gómez para que se abstenga, se vote a sí misma o vote a Lirola evitando así la única manera de que el PSOE e IU pudiesen mantener la Alcaldía lo que resta de legislatura. Una votación que tendrá lugar este próximo viernes 1 de julio a las 14:00 horas en una sesión plenaria extraordinaria en la que José Francisco Soto y María del Mar Salmerón tomarán posesión de sus actas de concejales tras las renuncias del ya exalcalde Francisco Giménez y el exedil de Agricultura, Salvador Páez.

Hay que recordar que Cristina Gómez que no puede votar una moción de censura al estar en el Grupo de no Adscritos y haber formado parte del equipo de gobierno pero sí apoyar al PP para que Francisco Lirola, su portavoz, se haga con la vara de mando hasta mediados del año que viene o abstenerse en otro extremo.

Lirola apuntaba hace unos días a este periódico que "tengo mucha ilusión por trabajar por mi pueblo y sacarlo de esta parálisis en la que lleva sumido durante tantos meses" al considerar que "Dalías necesita mucho trabajo, si no para recuperar todo el atraso que tenemos, al menos avanzar y prepararnos para los próximos cuatro años tras todo el tiempo que ha estado paralizado".

Prudencia

Tras hacerse oficial el pacto, Francisco Lirola ha asegurado a Diario de Almería que "hay que tener prudencia hasta el final" sabedor de que pese a que todas las piezas encajan, la votación no está al 100% asegurada al depender del voto de Cristina Gómez. "Ella me ha dicho que no va a votar a una formación de la que se ha salido por falta de transparencia y gestión así que se puede votar a sí misma, abstenerse o votarme a mí. En cualquier caso, hay que tener prudencia", ha reiterado.

Finalmente su sueño se ha cumplido con este pacto en el que María de Ambrox López, asume la tenencia de Alcaldía y será también la concejala del área de Asuntos Sociales. “Ante el caos en el que estaba sumido ya el Ayuntamiento y la falta de acuerdos, como siempre, Ciudadanos vuelve a demostrar su moderación y pragmatismo. Por encima de cualquier interés, está la estabilidad de nuestros vecinos y esto es lo que hemos querido ofrecer con este acuerdo”, ha subrayado la futura primer teniente de Alcaldía de Dalías.

“Estabilidad y progreso. Ese es el espíritu que no has animado a dialogar durante estas semanas tras una situación que no hemos generado nosotros”, ha puntualizado. De esta manera, para María de Ambrox López “ahora toca trabajar y escuchar a nuestros dalienses”. “Tenemos que analizar profundamente las prioridades de la localidad y afrontarlas de manera inmediata. Prima el interés de Dalías por encima de cualquier sigla”. Junto a ello, la portavoz de Cs en este Ayuntamiento ha dejado claro que “queremos que sea el mandato del consenso, un periodo de progreso, estable y participativo, una etapa en la que los vecinos y vecinas de nuestro pueblo vean reflejado en su día a día el fruto de una buena gestión, con entendimiento y trabajo en equipo”. Precisamente, en este acuerdo ambas formaciones se comprometen a “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en coherencia con la defensa de estos”, comprometiéndose a trabajar con las administraciones públicas para conseguir los proyectos y actuaciones necesarias.

Prioridades

Así, entre las prioridades que se han estipulado en este acuerdo destacan atender los servicios públicos, la limpieza de calles y jardines, la transparencia, la supresión progresiva de trabas administrativas, la atención de los vecinos y “acercar el equipo de Gobierno al pueblo”. “Queremos recuperar la confianza de los dalienses en esta institución”. Un acuerdo que ha estado en todo momento respaldado y avalada por la coordinación de Ciudadanos en la provincia de Almería, liderada por Rafael Burgos, para quien "una vez más, Cs vuelve a ser pieza clave en una administración que requiere de estabilidad y tranquilidad para sacar adelante propuestas que dinamicen la actividad económica, social y cultural de su municipio".