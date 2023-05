Diego Bravo: "Nadie invierte en Cuevas. Lo hacen en pueblos vecinos como Vera y Pulpí"

A Diego Bravo (Almería, 1966), la entrada en política le ha llegado en su plenitud laboral y personal. El reconocido empresario, comunicador y ahora promotor cultural de espectáculos nacionales e internacionales se presenta como candidato del PP a la Alcaldía de Cuevas, su pueblo, con “mucha ilusión” y “con ganas de cambiar muchas cosas”. Casado y con dos hijos, le encanta viajar, algo que conjuga con su trabajo.

-Tras una dilatada carrera profesional en el mundo de la comunicación y del entretenimiento ha decidido presentarse como candidato del PP a las elecciones municipales en Cuevas del Almanzora, su pueblo. ¿Qué le ha llevado a tomar esta decisión?

¿A quién no le gustaría hacer cosas por su pueblo en un intento de mejorar lo que tienes? Nunca soñé ni imaginé que algún día daría este paso, aunque me lo han propuesto varias veces y de varios colores. En mi situación personal y profesional actual lo que menos se puede uno imaginar es la de dar este paso. Pero de repente un día dices sí, y aunque al siguiente te preguntes porqué buscando refugio psicológico en lo que se te viene encima… el sí va adelante porque soy persona de principios y comprometida. Es un reto y una oportunidad para aportar a la gestión municipal el sentido común que hemos perdido.

-Sus dotes de comunicador y de gestor de grupos humanos están fuera de toda duda. ¿Se siente preparado para ser alcalde y aplicar esos conocimientos y experiencias a la gestión de un ayuntamiento que cuenta ya con más de 15.000 vecinos?

Más 39 años cotizados a mi edad, en el terreno laboral y también empresarial, esconden una larga experiencia profesional que cuanto menos es un aval para intentar entender que si aplicamos a la gestión pública el criterio de la privada, seguro que mejoramos. Gastar con el dinero de los demás debe de ser muy fácil, a la vista de lo que tenemos. Gestionar lo que ganas con tu trabajo es otra cosa bien distinta, porque aprendes lo que cuesta ganar un euro. Vivir toda la vida de la política o de su entorno es un colchón demasiado cómodo que no creo que sea nada bueno para administrar el dinero de los demás. Aporto experiencia y compromiso de trabajo por mi pueblo.

-¿Qué puede ofrecer Diego Bravo para convencer a sus paisanos para que le confíen su voto en estas elecciones municipales?

Principalmente la experiencia de una vida de trabajo en la que nadie me ha regalado nada. Y el sentido común que da esa experiencia para aplicarlo a la gestión municipal, que buena falta hace. Lo que ofrezco es un compromiso de trabajar para recuperar todo el tiempo perdido. Aprovechar la tendencia que existe y que viene que favorecerá a Cuevas bajo las siglas de un Partido Popular que gobierna en Almería, en Andalucía y que gobernará, más pronto que tarde, en España. Y eso ayuda, sobre todo cuando en tu teléfono tienes el contacto directo de los que toman decisiones. Cuevas del Almanzora no puede perder ‘el tren de los tiempos’ y volver a quedar como náufrago abandonado en una isla.

-¿Cuáles son las deficiencias y carencias que atesora Cuevas y que se convertirán en su principal línea de trabajo si ostenta la vara de mando?

Solo hay que mirar a Pulpí y a Vera, a izquierda y derecha de nuestro municipio, para ver la evolución de estos pueblos vecinos y en qué se está quedando Cuevas del Almanzora. Nadie invierte en Cuevas, lo hacen en nuestros pueblos vecinos. Los comercios cierran aquí, las empresas se cambian de lugar. Incluso, hasta en servicios nos quedamos retrasados, mientras en nuestro entorno evolucionan y mejoran en ello.

"Aporto a mis vecinos la experiencia de una vida de trabajo en la que nadie me ha regalado nada·

Quince años esperando colegios por hacer por falta de terrenos, un instituto masificado que lleva otros tantos esperando terrenos para su construcción. Nuestros hijos estudian en un centro masificado, y -cada vez más- los hay que directamente se van a estudiar a otros lugares. ¿Porqué? Porque hemos perdido el tren del progreso que, sin embargo, ha transformado a otras localidades. Un pueblo como Cuevas con un patrimonio arquitectónico, cultural y minero como el que tiene no es posible que se haya quedado en el lugar en el que está, anclado en un pasado rancio.

Un amigo me dijo: qué suerte tuvimos los almerienses de que la Geoda de Pulpí apareciera en este pueblo, porque si llega a descubrirse en Cuevas estaría todavía enterrada, como tantas cosas de nuestro pasado cultural, industrial y minero. Cuevas agoniza y o actuamos con ideas claras, no partidistas ni partidarias, o nos convertiremos en un pueblo dormitorio del trabajo y el progreso que otros generan.

-Y hablando de proyectos, ¿cuáles son las líneas maestras de su programa electoral?

Es imprescindible desbloquear el Plan General que nos tiene retrasados dos décadas. En necesario agilizar los trámites para que se invierta, se construya o se abran negocios en Cuevas. Es urgente tener un Instituto nuevo para nuestros hijos. El que llevamos 15 años esperando. Mientras, miras con envidia a Vera, Pulpí y Huércal Overa donde, por ejemplo, ya van a por el tercer IES. No puedes ser. Urge poner en valor la parte recuperable del patrimonio industrial y minero de Cuevas, posiblemente el más rico de Andalucía. Urge tener, como tienen otros, un teatro auditorio moderno y equipado, para activar la cultura de verdad y generar la riqueza que ésta genera a su alrededor. Urge bonificar a quienes emprenden, a quieres crean riqueza, para que lo sigan haciendo y creando puestos de trabajo. Urge un nuevo Centro de Salud, y llevar a nuestras pedanías, que son muchos, servicios tan básicos como el alcantarillado. Urge que pedanías como Palomares, Guazamara y Villaricos, núcleos grandes, tengan servicios de atención al ciudadano. Urge que se haga un plan efectivo de asfaltado de caminos en un municipio agrícola. Y urge dejarnos la piel por el agua, porque somos el punto y final de los trasvases que el Gobierno de España nos niega, y porque esa agua que ha venido llegando a nuestro pantano ha servido para generar trabajo y riqueza en nuestro entorno.

- Desde el Partido Popular se está apostando por perfiles más independientes en algunas de sus candidaturas como es el caso de Albox o Tabernas, con alcaldables que no tenían vinculación con el partido. ¿Cree que es una buena estrategia para convencer a los votantes?

Desconozco la intencionalidad. En mi caso es claro que solo me han pedido que acuda a estas elecciones con el amparo de un partido con futuro en la toma de decisiones. No me han puesto condición alguna, saben de mi compromiso con mi pueblo, sin ataduras, sin colores, sin siglas. Y lo agradezco. Les voy a necesitar para cambiar las cosas a mejor. No he preguntado a nadie de los que me acompañan como piensan o de quién son, la mayoría no solo no son militantes sino que, seguramente, habrán votado otras veces a opciones de izquierda, pero no es lo más importante, sino el compromiso real con nuestro pueblo.

- Tiene usted por delante un hueso duro de roer ya que Antonio Fernández es uno de los regidores socialistas con más peso dentro del PSOE de Almería y que aspira a revalidar, por tercera legislatura consecutiva, su cargo.

Bueno, no sé si es duro, pero es obvio que tiene una larga trayectoria personal y familiar en el partido. Elecciones solo ha ganado unas, las otras le cayeron del cielo gracias a un acuerdo con un solo concejal de Ciudadanos que le dio la alcaldía y se arrepintió meses después, cuando ya era tarde y alguna voluntad del PP se perdió en el camino como para haber cambiado las cosas. Si es duro de roer que las voluntades tengan precio, seguramente, porque la libertad no lo tiene.

"Fernández solo ha ganado unas elecciones, las otras le cyeron del cielo gracias a un acuerdo con un edil de Cs"

- ¿Cómo es la lista de hombres y mujeres que le acompañan en su primera aventura política?

Una lista de jóvenes en su mayoría, preparados, valientes, sin miedo al ‘acoso’ al que han sido sometidos ellos y sus familias y de gente que encara el futuro con ilusión. Gente independiente, como he dicho, en su mayoría, sin afiliación política y hasta alguno que viene de vuelta del PSOE decepcionado con la deriva que el sanchismo ha tomado.

- Con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial gobernadas actualmente por el PP, pedir y que te den es más fácil. ¿Apostará por difundir estas sinergias cuando comience la campaña electoral?

Doy por hecho que llamar a una puerta es más fácil si hablamos el mismo idioma. No solo en Sevilla y Almería, también pronto en Madrid. Pero, si además cuentas con que entre los que deciden las grandes inversiones están muchos de ellos en tu lista de contactos del teléfono, para empezar ganaremos mucho tiempo, y por supuesto la oportunidad de defender en las administraciones superiores lo que es de justicia para nuestro municipio.

- Si gana las elecciones y se convierte en alcalde de Cuevas, ¿cómo se imagina ver el municipio cuando pasen cuatro años?

Lo peor es que nos vamos a encontrar un municipio en quiebra. Esconder hasta el último minuto, a las puertas de unas elecciones, saltándose los plazos que marca la ley, la liquidación de los presupuestos del año 2022 dice mucho. Aplazar deuda para empezar a pagar en enero de 2024, dice más todavía. Nos encontraremos unas arcas quebradas. Pero puedo asegurar que con una gestión responsable en los primeros dos años veremos los frutos del municipio que queremos y que nuestros hijos se merecen.