Diego Núñez presenta la candidatura de UCIN Vera ante 600 personas

Diego Núñez, candidato a la Alcaldía de Vera con UCIN (Unión de Ciudadanos Independientes) comenzó la precampaña este domingo con un multitudinario evento en la carpa de Terraza Carmona. Allí se congregaron 600 simpatizantes, según el grupo político, para conocer el equipo de personas con el que UCIN se presenta a las elecciones municipales del 28 de mayo.

Durante su discurso, Diego Núñez agradeció a todas las personas que le han apoyado y apoyan desde el minuto uno, base sustancial de este proyecto. El candidato explicó a los presentes que el equipo que ha conformado está formado por "personas elegidas con mucho tiempo de antelación", pues destacó que este equipo "no es un grupo que se ha formado a toda prisa ni de casualidad; llevamos, como bien sabéis, mucho tiempo trabajando en la composición de sus integrantes”.

Diego Núñez mostró su "agradecimiento eterno" a su equipo por "el paso tan importante quehan dado". Y hay algo que dejó muy claro en sus palabras, “desde el primer momento mi meta era buscarpersonas que no hubiesen formado parte de ningún equipo de gobierno, y con perfiles concretos yadecuados para las distintas áreas de las que se compone un Ayuntamiento; gente preparada, gentecualificada”.

La lista está formada por:

Diego Núñez Soler (administrativo) Martín Damián Robles Rodríguez (representante comercial) Rosa María Ramírez Martínez (psicóloga) Diego Moreno Rodríguez (maestro) Carmen Flores Navarro (enfermera) Miguel Ruíz García (empleado de banca) Isabel María Ramos Cazorla (empresaria) Isabel Beltrán Cazorla (técnica en Transporte y Logística) Ana Belén Martínez Cortés (administrativa) Ramón del Caz Moreno (abogado) María del Carmen Muñoz Segura (diplomada en Matemáticas y analista) José Antonio Martínez Martos (jubilado) Ana de Los Ángeles Pérez Caparrós (trabajadora social) Maria José Segura Domínguez (auxiliar administrativa) Antonio Cano Imbernón (agente inmobiliario) Antonia Baraza Gómez (jubilada) Miguel Cervantes Martínez (agricultor)

Con todo el equipo ya sobre el escenario se presentó el cartel oficial de la candidatura de UCIN, realizando una llamada al esfuerzo para los días que toca hacer frente antes del 28 de mayo, asegurando que su equipo de trabajo goza de una vocación para el servicio público incalculable. "Afrontamos con ilusión esta etapa donde van a poner al servicio de los veratenses un programa electoral único donde plasmarán al detalle el futuro de Vera, y concluyendo con las siguientes palabras: “Así que adelante, tenemos tiempo suficiente para conseguir el gobierno, ilusión para intentarlo y sobre todo un magnifico proyecto y candidatura para lograrlo”.

En el acto también estuvo Ángel Montealegre (presidente nacional de UCIN) quién mostró su apoyo y fuerte apuesta por este equipo encabezado por Diego Núñez. Montealegre destacó que UCIN ya gobierna en muchos pueblos de España y que, ahora más que nunca, está presente en el Levante de Almería, pues tendrá representación y candidato en varios pueblos de la comarca.

Ángel Montealegre insistió en las características de este partido independiente, encabezado en Vera por Diego Núñez. "El trabajo diario, la humildad, la cercanía con la gente de la calle, y lo que es muyimportante, el no depender de nadie". Y es que, como destacó el líder nacional de UCIN, ""no recibimos órdenes de ninguna central, realizamos una autogestión medida con nuestro pueblo, escuchando lo que las personas quieren y necesitan. No dependemos de nadie”. Así mismo, el presidente de UCIN quiso recalcar que, a diferencia de otros actos protocolarios, asistía a este evento como “telonero” a petición de Diego Núñez, ya que este mismo quiso ser quien presentara personalmente a cada miembro de su lista, “acción que le honra y dice mucho de su persona”, aseguró Ángel Montealegre.