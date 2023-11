Elecciones en Fiñana: este domingo los vecinos vuelven a votar medio año después

Los vecinos de Fiñana llevan varias semanas viviendo en un bucle marcado por un dejavú temporal de hace medio año: las elecciones municipales. Este domingo, seis meses después desde que tuviesen lugar los comicios, una gran mayoría de fiñaneros tendrán que pasar de nuevo por las urnas. Atrás dejan meses de incertidumbre, de polémicas, de tensiones políticas y dos semanas atípicas (desde el 10 de noviembre) en las que no se ha podido hacer campaña electoral y en las que únicamente se informó a los vecinos de la repetición electoral y la fecha de la nueva cita con las urnas. Y todo porque una electora depositó su voto en la urna incorrecta y se decidió sacar un voto al azar y destruirlo.

Dos hechos que llevaron a la Junta Electoral Central (JEC) a anular los resultados de dos de las tres mesas electorales constituidas en Fiñana y a anunciar la repetición de las elecciones para este 26 de noviembre. De esta forma, no todos los vecinos mayores de edad de esta localidad que no llega a los 2.000 habitantes, tendrán que votar. Solo dos terceras partes tienen la obligación de hacerlo.

El asunto se ha complicado aún más porque la exclusión de ese voto es determinante para la asignación del noveno concejal en la corporación local ante los resultados obtenidos tras la jornada electoral, en la que el PSOE ganó las elecciones con una mayoría absoluta de cinco concejales, seguido del PP con dos ediles y de Vox, con otros dos representantes.

La adjudicación de uno de los concejales al PP o al PSOE depende de únicamente un voto, de manera que, en caso de decantarse hacia el PP, podría alterar el equilibrio de fuerzas y hacer que el PSOE obtuviera cuatro concejales, tres el PP y dos Vox, lo que posibilita un pacto entre las fuerzas conservadoras de cara a la constitución del Ayuntamiento.

Mismas caras

Antes esta nueva repetición electoral, los candidatos a la Alcaldía del Ayuntamiento de Fiñana han mantenido las listas con las que concurrieron a las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo para el proceso electoral que debe repetirse este 26 de noviembre. Así, vuelven a concurrir al proceso electoral para optar a la alcaldía el actual primer edil en funciones, Rafael Montes (PSOE), y los candidatos de PP, el independiente Jesús González, el candidato de CS, Félix Morales, el candidato de Vox, José Manuel Vallejo, y el candidato de Con Andalucía-IU con Fiñana, José María Martínez, conforme a la publicación de las listas en BOP.

Montes, que lleva ejerciendo como alcalde en funciones explica que "se viven momentos muy extraños en el pueblo. Aquí nos conocemos todos y esta repetición electoral, que sigo considerando que no tiene razón de ser, nos va a perjudicar". De hecho, él no tiene que votar ya que lo hizo en la tercera mesa, la que no está implicada en el error que ha derivado en esta repetición electoral.

En este sentido, el regidor apunta que durante estas dos semanas de campaña electoral en las que no se ha podido realizar ningún tipo de mitin o propaganda, "los responsables de VOX han estado repartiendo papeletas contra la amnistía y Pedro Sánchez. Eso al final termina calando en los electores y a nosotros, que hemos ganado con mayoría absoluta las elecciones, nos va a perjudicar", insiste.

Ante estos hechos, Montes señala que ya han sido denunciados ante la Junta Electoral de Zona pero, como suele suceder en la mayoría de ocasiones, con la premura de la celebración de las elecciones no va a haber ningún tipo de sanción para la formación verde.

Desde VOX se apunta que se sigue confiando "en el buen criterio y la gran labor de Vallejo, quien, en las pasadas elecciones, consiguió entrar en el Ayuntamiento junto con su número 2". Y que de cara a estas elecciones del 26 de noviembre su objetivo "vuelve a ser entrar en el consistorio y sacar al PSOE de la alcaldía".

La formación de derechas es sabedora de que el PSOE siempre ha gobernado en Fiñana. Ha ganado las elecciones municipales desde 1983. Solamente tuvo un alcalde no socialista desde que se instauró la democracia. Fue en las elecciones municipales de 1979, que ganó UCD, con casi el 55% de los votos, seguido por el PSOE, que convenció al 33,38% de los electores.

El TSJA, tajante

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ciñió a lo recogido en el acta de sesión que fue firmada por la presidenta de la mesa, dos vocales y tres interventores en la que se hizo constar que una electora votó "por error" en la mesa 1.1.A cuando estaba censada en el distrito 1.1.B., de modo que tras consultar a la junta electoral se comunicó que había que romper un voto al azar y que dicha persona no podía votar en su mesa. La mesa estuvo cerrada 12 minutos a causa de dicha incidencia.

Al destruirse una papeleta de voto al azar, conforme se contempla en el acta de sesión, "se privó a un elector de su derecho fundamental al voto", toda vez que se trata de una decisión que incidió "de manera determinante en el resultado final de la elección de concejales de Fiñana" pues el concejal número 9 "depende del mismo, como queda acreditado del resultado de la votación".

"La destrucción de un voto, que se ignoraba a quien hubiera podido beneficiar, afectó y fue determinante para la determinación del concejal número 9", destacó el TSJA como hecho determinante para ordenar la repetición electoral en las dos mesas que se vieron afectadas.

38 pueblos repiten

Según el decreto de convocatoria de estas elecciones locales parciales aprobado por el Consejo de Ministros, el domingo se convocaron comicios en un total de 44 municipios, la mayoría de los cuales —38 localidades— pertenecen a Navarra. En la lista también figuran enclaves de Burgos, Segovia y Teruel, uno por provincia.

Además, en esta jornada deben repetirse las elecciones municipales en las mesas electorales anuladas por sentencia firme o por acuerdo de la Junta Electoral, como es el caso ya citado de Fiñana, así como los de Ocentejo (Guadalajara), Ceutí (Murcia), Castro Caldelas (Ourense) y Puerto Seguro (Salamanca).