Elena Tijeras, nueva alcaldesa de Santa Cruz de Marchena: “Ni siquiera me veía involucrada en política hasta hace muy poco”

Elena Tijeras Martínez (Almería, 1983) es desde el pasado lunes y de manera oficial la nueva alcaldesa de Santa Cruz de Marchena, después de que el pasado día 5 de marzo el anterior alcalde, Felipe Berenguel (PP), presentara su dimisión en su cargo. Su número 2 y teniente de alcalde hasta esa fecha tomó posesión el día 16 y ya ejerce de cabeza visible de este pequeño municipio de la Alpujarra Almerense.

–Felicidades por la Alcaldía. ¿Cómo ha sido el proceso?

–La verdad, ha sucedido todo muy deprisa. Los últimos meses han pasado muy rápido y todavía prácticamente no he tenido tiempo para digerirlo.

–En las últimas Elecciones Municipales entró de nuevas en las listas como segunda por el Partido Popular, de primeras llega a teniente de alcalde y apenas en unos meses después se queda como alcaldesa. ¿Se veía en el sillón tan pronto?

–No, ni mucho menos, es más, ni siquiera me veía involucrada en la política hasta hace muy poco. Como digo, ha sido todo muy rápido y el verme ahora como alcaldesa es toda una sorpresa.

–Para los que son del pueblo, el pueblo lo es todo y lo saben todo del pueblo. Pero ¿qué podría decir la alcaldesa de Santa Cruz de Marchena a la gente que todavía no conozca el pueblo?

–Recomiendo visitar y venir a Santa Cruz de Marchena puesto que considero que es el sitio ideal para desconectar de la ciudad y disfrutar de la naturaleza, ya que es un lugar muy tranquilo y familiar debido al número de habitantes que tiene el municipio, que son 218. Un porcentaje alto de esta población son ya personas mayores pero todavía queda gente joven. Además, se puede visitar la Iglesia de Santa María, a la que en estos momentos se le está reformando la fachada y otros puntos de interés turístico son el Mirador de la Era, desde donde se ve todo el valle del Andarax, y los tres senderos con los que cuenta el pueblo, el de Loma de los Beltranes, el del Ricaveral y el de la Carretera Antigua-Río Nacimiento.

–Y en lo personal, ¿quién es Elena Tijeras?

–Bueno, Elena es una chica que de niña venía a Santa Cruz de Marchena prácticamente todos los fines de semana y también en verano, puesto que mi familia materna es del pueblo. Empecé a trabajar muy joven en diversos sectores de la actividad laboral y hace unos años decidí ponerme a estudiar y ahora soy graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. En 2017 comencé a trabajar en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Marchena como auxiliar administrativo y ahora me veo presidiendo el pueblo, algo que nunca hubiera imaginado, la verdad.

–La toma de posesión como alcaldesa del municipio tuvo lugar el pasado lunes. ¿Cómo vivió el momento?

–La verdad es que fue un momento bastante tranquilo ya que, debido a las circunstancias excepcionales que está viviendo el país, solamente estuvimos los concejales y el secretario, no hubo asistentes. Pero en realidad lo prefiero, porque tampoco me gusta el protagonismo.

–Su llegada a la Alcaldía se ha producido en un momento de mucha incertidumbre por todo lo que esta ocurriendo en España y en el mundo con el coronavirus. ¿Eso hace más difíciles los primeros días de mandato?

–Gracias a Dios, al ser el nuestro un municipio con pocos habitantes no está siendo tampoco complicado, porque tanto los vecinos como el Ayuntamiento estamos cumpliendo las medidas que ha dictaminado el Gobierno central. Es lo más responsable que podemos hacer todos en este momento.

–¿Qué planes tiene para Santa Cruz de Marchena durante el resto de la legislatura?

–Como ha sido todo tan precipitado y además en las circunstancias excepcionales en las que estamos, todavía no nos hemos sentado para pensar, pero los planes de futuro de un pueblo no solo los decide el alcalde o la alcaldesa, sino también el equipo de Gobierno y en base a lo que demanden sus habitantes. Cuando nos sentemos y lo veamos, intentaré llevarlos a cabo en la medida de lo posible pero siempre con sensatez y transparencia.

–¿Se ve muchos años gobernando en el pueblo?

–Como ya he comentado anteriormente, apenas he tenido todavía tiempo para pensar en mucho. Pero eso es algo que no lo puedo decidir yo, sino el pueblo, y espero darles motivos para que así sea.