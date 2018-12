El 35 ‘Encuentro de Cuadrillas’ se consolida como el evento cultural por excelencia de Vélez-Rubio

La Diputación Provincial de Almería ha presentado esta mañana la XXXV edición del Encuentro de Cuadrillas de Vélez-Rubio, una de las tradiciones con más arraigo de la provincia que tendrá lugar del 14 al 16 de diciembre en diferentes municipios de la comarca de los Vélez, ya que tras el pistoletazo de salida de este fin de semana, se celebran nuevos encuentros en cinco pueblos de la zona.

Este popular encuentro, de carácter singular en toda la provincia e impulsor de posteriores reuniones de Cuadrillas como las que se celebran en María, Chirivel, Taberno y Oria, tiene como fin rescatar y promocionar las tradicionales Cuadrillas de Ánimas a través de sus canciones, músicas y bailes. Una iniciativa con la que no sólo se difunde la cultura de la provincia, también se promociona el turismo en la Comarca y las tradiciones y raíces de la provincia.

En este sentido, el diputado de Cultura, Antonio J. Rodríguez, ha puesto de manifiesto la importancia histórica de este evento: “Este evento es una muestra de la importancia de la recuperación de las tradiciones en la provincia y su difusión y puesta en valor para que no se pierdan y además, den a conocer el rico patrimonio cultural que tiene nuestra provincia. Por ello, desde la Diputación Provincial apostamos por este tipo de encuentros que dan un mayor valor añadido a nuestra cultura y difunden los valores y tradiciones de la sociedad almeriense”.

Asimismo, Rodríguez ha felicitado a la organización y a los participantes por el gran trabajo que hacen para que este evento siga creciendo año tras año: “Hay mucha gente detrás de todas las actividades que comienzan este fin de semana y quisiera felicitarlos por la entrega con la que nos acercan una de las tradiciones más populares de la provincia. Lo bueno que tienen eventos como éste, además del propio carácter difusor de nuestra cultura, es que implican a muchos almerienses en la recuperación y mantenimiento de nuestras celebraciones que son nuestra mejor carta de presentación y una gran seña de identidad de la provincia”.

La concejal de Fiestas de Vélez Rubio, Mari Carmen Andreo Soriano, ha agradecido a la Diputación el apoyo prestado a este evento que ha hecho posible que se diversifique en esta edición y se ayude, no sólo a hacer más actividades, sino también a profundizar sobre su origen.

“El Encuentro de Cuadrillas una de las actividades culturales más importantes de cuantas celebramos en el municipio que tiene gran repercusión en la provincia y alrededores. Os invito a todos a conocerlas y disfrutarlas este fin de semana” ha explicado Andreo Soriano.

Los encuentros de cuadrillas, tal y como ha explicado su coordinador, Cristóbal Salvador, son el evento cultural por antonomasia de la comarca de los Vélez. No solo han servido para situar a los Vélez en el mapa del panorama de la música tradicional española si no que gracias a ellos esta tradición, se han revalorizado y se han creado escuelas de folklore que forman a los que supondrán el relevo generacional de la cuadrilla para que esta corriente música no se pierda.

El primer encuentro de Cuadrillas de Vélez-Rubio surgió en el año 1983 y en la actualidad se celebra gracias al apoyo logístico y de difusión de la Diputación de Almería, Federación Española y Andaluza de Folklore, Federación de Pandas de Verdiales y la Asociación Grupo Folklorico Virgen de la Salud.

Este año participan en el Encuentro la Cuadrilla de Huércal Overa, Vélez Blanco, Vélez Rubio, Chirivel y Pulpí, la panda de Verdiales, la cuadrilla de Patiño y los aguilanderos de Cehegín (ambos de Murcia).

Junto a la programación de los encuentros de este fin de semana, se celebrarán las siguientes actividades en las próximas semanas:

Domingo, 16 de diciembre: Taberno (Salón Social).Domingo, 23 de diciembre: Oria (Pósito Municipal).Viernes, 28 de diciembre: María (Convento).Domingo, 30 de diciembre: Chirivel (Lavadero).Miércoles, 3 de enero: Vélez-Blanco (Teatro).