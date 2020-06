Esperanza Pérez sobre el hotel en Genoveses: "Si la ley dice que se puede hacer, no hay más que hablar"

La alcaldesa de Níjar (Almería), Esperanza Pérez (PSOE), ha indicado que la construcción del hotel de cuatro estrellas y 30 habitaciones en la Bahía de Genoveses en el parque natural de Cabo de Gata "es legal con la actual normativa" más allá del "ruido que se pueda generar alrededor del asunto".

"Entiendo perfectamente la diversidad de opiniones, pero por encima de las valoraciones personales o emocionales, está la seguridad jurídica de un estado de derecho", ha trasladado en declaraciones a Europa Press.

Pérez Felices ha asegurado que el ayuntamiento "sólo puede tener una postura respecto al hotel de playa de Genoveses y no es otra que estar a lo que diga la ley" y ha añadido que "tenemos que aceptar que al igual que hay prohibiciones, también hay derechos".

"Si la ley dice que se puede hacer, no hay más que hablar", ha zanjado tajante la regidora nijareña, quien ha afirmado que "si a quien tiene un derecho y no se le reconoce, ya sea la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Níjar estaría infringiendo la Ley y, con ello, cometiendo un delito".

Al hilo de esto, ha manifestado que "nuestro único papel es estar vigilantes para que se cumpla la ley" al tiempo que ha reiterado que "con la actual normativa esa construcción es legal y así se lo reconoce la Junta de Andalucía, y lo acata el Ayuntamiento de Níjar".

"Sobre el ruido que se pueda generar alrededor del asunto, entenderá todo el mundo que como institución no debemos entrar, porque lo único que sí sería deseable en cuanto a debate es que el legislador legisle con normas más claras, con textos que no admitan ambigüedades y refuercen esa seguridad jurídica que debe ser el motor de toda norma", ha concluido.

Clamor popular

La aprobación de este proyecto ha generado un revuelo mediático que se ha visto respaldado por la recogida de firmas a través de la plataforma Change.org que ya supera las 60.000 firmas en una petición con el título “No al Hotel en Genoveses” en el que se señala que “si permitimos hoy que se haga un hotel con 30 habitaciones, mañana habrá otro que querrá hacer lo mismo con 50, y luego otro con 100 y al final se masificará aún más este lugar tan especial y que ya cuenta con demasiados visitantes en verano. Juntos, preservemos este paraíso para que no acabe convirtiéndose en una pequeña Benidorm”.

Hay que recordar que el dictamen considera que la actuación promovida por la empresa Torres y González Díaz SL “es compatible” con la normativa del espacio natural protegido después de rechazar el proyecto inicial en 2017, que preveía dos nuevas edificaciones para un total de 13 habitaciones y crear dos “amplías zonas de aparcamiento”.

A este respecto, el escrito en Change.org apunta que “por supuesto, nos venderán este proyecto como algo sostenible y que respete la normativa medioambiental, que es “compatible” con el entorno, que sólo se trata de “rehabilitar un cortijo”, que “sólo” son 30 habitaciones etc... Pero que no nos dejen engañar, por mucho que se trate de rehabilitar un cortijo, y que sean 30 habitaciones, este hotel de 4 estrellas con piscina y aparcamiento no va a tener un impacto cero aunque lo hagan lo más sostenible posible”.