Los retos del futuro que viene para el Turismo

No es un foro de pitonisos, pero sí se habla, y mucho, de futuro. Expertos de un sector en continua evolución como el turístico, que para la provincia de Almería supone una de sus principales fuentes de riqueza, abordan desde ayer en Aguadulce los retos a medio y largo plazo de una actividad que da muchas alegrías a la economía local, pero que requiere un continuo trabajo de actualización e innovación desde todos sus frentes para seguir manteniendo la competitividad. El Foro Internacional de Turismo de Roquetas de Mar, FITMAR, nace con el impulso de la Diputación Provincial, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Lo hace con vocación de permanencia y crecimiento, y con un objetivo más que útil: comprender lo que está por venir, prepararse adecuadamente para ello, intercambiar conocimientos y, finalmente, mejorar y crecer.

“Aquí hemos venido a aprender”. Javier Aureliano García lo definió a la perfección en su turno de palabra ante los cerca de 200 participantes en el foro, durante el acto oficial de apertura. El vicepresidente de la Diputación Provincial, participante también en una de las mesas redondas de la primera jornada, resaltó la pertinencia de reuniones de nivel como la que acaban de ‘parir’ en Roquetas de Mar. En eso coincidió con los otros dos representantes institucionales que participaron en el acto: Rafael Úbeda, vicepresidente de la Cámara de Comercio, y Luis Miguel Carmona, concejal de Turismo de Roquetas.

FITMAR reúne durante estos dos días tanto a altos representantes de la gestión turística pública como a empresarios del sector, concitando además un amplio abanico de edades entre sus participantes, ya que en la primera jornada se pudieron ver rostros muy jóvenes y otros, como es el caso del presidente de los hoteles Senator, José María Rosell, con décadas de experiencia a sus espaldas.

La internacionalización como punto de partida. Y la desestacionalización como reto para el que, advirtió Javier A. García, “nadie ha encontrado todavía la varita mágica”. No obstante, el vicepresidente provincial sí quiso resaltar que “hace unos años la temporada empezaba en mayo y junio y acababa a finales de agosto, ahora en Almería la temporada alta empieza en marzo y acaba a finales de noviembre”. Almería ha vivido su gran boom internacional en materia turística en los últimos años. Lo está viviendo, de hecho.

Los acuerdos alcanzados a través de la Diputación con potentes touroperadores y líneas aéreas han posibilitado un crecimiento exponencial en la llegada de turistas en el último lustro, pero la propia Diputación reconoce que falta mucho por mejorar en materia de infraestructuras y comunicaciones. A eso se refirió también Rafael Úbeda, quien estimó vital la llegada de la alta velocidad: “Almería tiene mucho que ofrecer y el AVE supondrá sin duda una transformación radical para la provincia como destino turístico internacional”. El vicepresidente de la Cámara de Comerció incidió en el potencial de la provincia y en las peculiaridades de una actividad que, dijo, “está en constante evolución y cada vez más exige mayor innovación, pero fundamentalmente, debe conectar plenamente con las exigencias y expectativas del cliente que llega al destino”.

El turismo del futuro se configura como un reto desde múltiples ámbitos. Será un turismo plenamente tecnológico, el ‘Turismo 5G’, como lo bautizó en la ponencia inaugural el periodista Mariano López, director de la revista Viajar. En su interesante charla, el experto auguró una gran influencia en la próxima década de los turistas asiáticos, por el gran crecimiento que están experimentando muchos de los países de este continente. Será un panorama más tecnológico, si cabe, que en la actualidad, en el que “cada turista será un mundo y tendrá nuevas motivaciones para viajar”. Según su análisis, intervendrán nuevos actores, empresas, que “seguramente todavía no conocemos”. Para ello puso varios ejemplos, como el de AirBNB, una empresa que ha cambiado una parte importante del sector y que “hace 10 años no existía”. A juicio de López, además, será fundamental considerar factores como “la economía, la seguridad e incluso el clima” para consolidar, o no, destinos en todo el mundo.

Y la tecnología, justamente, es una de las herramientas en las que se está basando en la actualidad el área de Turismo del Ayuntamiento roquetero para, como resaltó el concejal Luis Miguel Carmona, “estar en el top 10 de destinos más buscados de España por internet”. El representante municipal subrayó las “numerosas herramientas tecnológicas que ya se utilizan en Roquetas para potenciar la llegada de turistas y mejorar la experiencia de éstos” y resaltó la variedad de experiencias que buscan y disfrutan los turistas nacionales e internacionales en el municipio.