La Feria Almanzora Gourmet vuelve con fuerza: 5.500 tapas vendidas

La Feria Almanzora Gourmet cerró sus puertas con un balance muy positivo del desarrollo de la que era la tercera edición, retomada con fuerza tras dos años de parón por la pandemia. Una feria que arroja un balance muy positivo, con más de 5.500 tapas vendidas, y miles de personas que han pasado por la nave polivalente cuevana durante el fin de semana, para conocer, degustar y adquirir productos almeriense y andaluces, naturales, artesanales y respetuosos con el entorno y de gran calidad. Productos como embutidos, vinos, miel, jamón, chocolates, productos de repostería, además de platos elaborados con cuatro puntos de restauración local.

Esta tercera edición comenzó el viernes 22 de abril con gran afluencia de público y con la presencia del chef andaluz y presentador de televisión, Enrique Sánchez, que junto a la chef de la Gastroconciencia, Yolanda García, acompañó al alcalde cuevano, Antonio Fernández, y a la concejala de Comercio, Melchora Caparrós, en la apertura de las puertas del evento en la Nave Polivalente de Cuevas del Almanzora.

Sánchez realizó el primer showcooking de la Feria, y a él le siguieron otros siete más, entre ellos, chefs almerienses como Isabel Molina del restaurante Juan Moreno, Ana Belén García del Regio Mediterránea-Gastrobar, María Navarro del restaurante El Perejil, María Dolores García, del bar El Jarrao, Emilio de Haro de La Parra, David Sorroche de ‘La Taranta’ y Yolanda García.

Se llevaron a cabo también interesantes talleres, como el de pan artesano de la mano de Federico Jiménez, Miga de Oro al Mejor panadero de Andalucía en el año 2019, así como poseedor de tres estrellas de la Ruta Española del Buen Pan, que no dejó de sorprender a los asistentes con la elaboración de pan de jengibre, pan de cacao e, incluso, pan azul… y algunos de los secretos de la realización de un buen pan.

No fue el único que consiguió la atención de los asistentes, también lo hizo el maestro Antonio Gázquez con su cocina de aprovechamiento, a través del taller ‘Aquí no sobra nada’, enseñando a tod@s cómo aprovechar esa comida que sobra y que puede transformarse en otro delicioso plato que degustar, para no tirar nada a la basura.

Las catas coordinadas por el periodista gastronómico, Curro Lucas, fueron otro de los focos de atención de las actividades organizadas en la Feria Almanzora Gourmet. Catas de quesos dirigidas por la maestra quesera Guillermina Sánchez, cata de vinos con el sumiller José Antonio Moreno, y cata de cervezas con Iván Navas y Félix López de la tienda Pez Cerveza.

La concejala de Comercio Melchora Caparrós, ha hecho un balance muy positivo de esta nueva edición “que organizábamos con muchas ganas después de estos dos años de pausa provocados por la pandemia. Estamos muy contentos con el resultado, hemos hablado con los participantes y el balance que nos aportan es bueno, tanto de afluencia de público como de resultados de conocimiento y de valoración de sus productos. Ya estamos viendo las mejoras de cara a la próxima edición”.

Por su parte, el alcalde cuevano, Antonio Fernández, agradeció a todos su participación, “hemos disfrutado mucho y tenemos que agradecer el trabajo de todos los que lo han hecho posible, pero sobre todo a las empresas que han estado aquí, porque ellas son las que han llenado nuestra Feria, así como los chefs y los profesionales que nos han hecho llegar también la gran calidad, variedad de nuestros saludables y naturales productos y los grandes tesoros gastronómicos que tenemos en Almería y en Cuevas del Almanzora”.