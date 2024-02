'Ferrari' aterriza en las pantallas del Cine en la Sala Federico García Lorca de Albox

Con motivo de la pandemia, el Ayuntamiento de Albox tuvo que pausar todas las proyecciones cinematográficas en el municipio. Hace apenas unos meses, el pasado mes de octubre, fue cuando volvieron a poner en marcha el cine en la Sala Federico García Lorca para que lo disfruten todos los vecinos de la localidad y del resto de pueblos de alrededores. Desde entonces, desde el mes de octubre de 2023, la sala está ofrenciendo cinco sesiones semanales, incluida la versión en su idioma original.

Por tanto, esta semana, desde el pasado viernes 16 de febrero ya se puede disfrutar de la famosa película 'Ferrari' en la Sala Federico García Lorca de Albox.

Se trata de una película biográfica estadounidense que está escrita y dirigida por Michael Mann sobre Enzo Ferrari, el fundador italiano del fabricante de automóviles Ferrari. El guión se adaptó del libro de no ficción de 1991 'Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine' del periodista deportivo de motor Brock Yates.

'Ferrari' se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en septiembre de 2023, y el 25 de diciembre en los Estados Unidos, pero a España no había llegado hasta ahora.

La película está ambientada en el verano de 1957, cuando el expiloto de carreras, Enzo Ferrari, se encuentra en época de crisis y la bancarrota acecha a la empresa que contruyó junto a su esposa Laura hacía apenas 10 años. Además su matrimonio se encuentra en un momento de gran crisis mientras lidian con la muerte de su hijo. En esta etapa, Ferrari tomará decisiones arriesgadas en las que lo apostará todo en una única carrera que atraviesa 1.000 millas a lo largo de toda Italia: la Mille Miglia.

Estará disponible hasta el próximo miércoles 21 de febrero (a excepción del martes 13) que será la última sesión de este largometraje y contará con una sesión diaria en español a las 21:00 horas todos los días exceptuando los domingos, cuando la sesión se adelantará a las 19:00 horas.

Para los más cinéfilos, y las personas que prefieran ver la película en su idioma original, también podrán disfrutar de una sesión de la película en su versión original con subtítulos en español (VOSE) todos los sábados a las 18:00 horas.

Y, por supuesto, como cada miércoles, se celebra el día del espectador, día en el que los cines ofrecen entradas a un precio más bajo. También la Sala Federico García Lorca de Albox cuenta con este día. Por tanto, para quien vaya a ver la proyección cinematográfica el miércoles 21 de febrero, la entrada costará 5 euros, mientras que el resto de días su precio natural será de 6 euros.

La próxima y última semana de febrero, llegará un gran estreno en el Cine de Albox, la película española 'Políticamente incorrectos'. Esta se podrá ver en la sala desde el viernes 23 de febrero hasta el miércoles 28, a excepción del martes, con una programación exacta a la de esta semana. Como es obvio, esta sesión no contará con versión en inglés ya que se trata de una película española.