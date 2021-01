Filomena se marcha de Almería sin virulencia

Hacía mucho tiempo que no nevaba dos días de manera ininterrumpida en la comarca de Los Vélez. Allí la borrasca Filomena se ha afanado en crear un gran manto blanco que ha provocado un importante desplome de temperaturas que para la jornada de hoy llegarán a los -4 grados en municipios como María y a los -3 en Chirivel.

Además, las fuertes nevadas también provocaron que ayer 1.897 alumnos no pudiesen asistir a clase. Los colegios e institutos de esta comarca no pudieron abrir, “lo que ha supuesto un aumento considerable del alumnado afectado” ya que este jueves no pudieron regresar a las aulas 234 escolares, han apuntado desde la Delegación de Educación.

Los centros educativos que cerraron ayer son el C.E.PER. Los Vélez-Oria, la Residencia Escolar San José de Vélez Rubio; Escuela Infantil El Castellón de Vélez Rubio, que cuenta con 94 alumnos; CEIP Dr. Guira Gea de Vélez Rubio con 210; CEPR Dr. Severo Ochoa de Vélez Rubio con 195; CEIP Jerónima Reche de Chirivel con 107; y el CEIP San Gregorio de Oria con 102.

Asimismo, también se vieron afectados los 215 alumnos del IES Velad al Hamar de Vélez Rubio y los 457 matriculados en el IES José Marín de Vélez Rubio o los 106 alumnos del Conservatorio elemental de Música de Vélez Rubio.

El paso de la borrasca Filomena por la provincia, que hoy ya da una tregua ya que se aleja hacia el norte de la península desactivando así la alerta naranja por nevadas, también provocó ayer incidencias en la red viaria. A la hora del cierre de la edición de este periódico continuaban cortadas al tráfico, según la información de la Dirección General de Tráfico, un total de cuatro carreteras provinciales (llegaron a ser 5): AL-3102 desde el km 16 al 53 en el Alto de Velefique, la AL-5405 en el Puerto de Escullar, la AL-5407 del km 0 al 10 en Bacares y la AL-5406 en Las Menas de Serón, todas dependientes de Diputación y en las que desde el primer momento se trabaja para su apertura a través dle Plan de Vialidad Invernal que tiene a 69 efectivos desplegados por la red viaria provincial que cuenta con más de 1.200 kilómetros.

El diputado de Fomento, Óscar Liria, agradecía ayer la labor al personal que se encuentra a pie de carretera: “Su trabajo es vital en estas fechas para garantizar la movilidad entre los municipios, así como los suministros y la exportación de la producción”.

El diputado ha detallado que el servicio provincial de maquinaria continúa dando cobertura a los ayuntamientos que lo precisan para despejar los calles y actuar en el casco urbano de los municipios más afectados por el nevazo.

Una situación que no se ha producido en los 300 kilómetros de carreteras autonómicas donde desde el pasado día 6 de enero está activado el Plan de Vialidad 2020-2021 como previsión de los posibles fenómenos adversos derivados de la borrasca.

La delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Eloísa Cabrera aseguraba ayer que “este operativo de la Consejería de Fomento ha permitido desplegar de forma perfectamente coordinada más de 70 operarios y 8 quitanieves distribuidos entre los distintos puntos afectados por las nevadas en la provincia, con el objetivo de mantener la plena operatividad de la red autonómica durante el transcurso de la borrasca, en particular, hasta 300 kilómetros de vías afectadas por las duras condiciones de vialidad invernal”.

La delegada aseguraba que “gracias a la coordinación de los distintos equipos, durante el día de hoy (por ayer) se ha conseguido mantener abierta toda la red autonómica, únicamente contando con ciertos tramos en los que se recomienda circular con cadenas, como son la A-1178 en el Puerto de Las Menas, A-349 en el Puerto de Collado García, A-399 en el Puerto de La Cumbre, la A-327 o la A-317 entre María y el límite con la provincia de Granada”.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 apuntaba ayer que desde el inicio de la borrasca entre las 18:00 horas del 6 de enero y las 07:00 horas de ayer se habían gestionado un total de 27 avisos en Almería, la mayor parte debido a acumulación de nieve en la red de carreteras. El resto a cortes en el suministro eléctrico, balsas de agua y caída de elementos del mobiliario urbano, desprendimientos y anegaciones muy puntuales.

Entre las incidencias más relevantes registradas durante la pasada madrugada del viernes destaca la que tuvo lugar en Tahal cuando varios vehículos se vieron bloqueados por la nieve en la A-349, entre los kilómetros 6 y 10, que ya han podido continuar la marcha.

El último coletazo de la borrasca Filomena ha servido también para refrescar la provincia con importantes datos pluviométricos sobre todo en la zona sur de la provincia donde la nieve ha sido más esquiva.

Según los datos que facilita la Junta a través de su portal Hidrosur de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible, la capital ha acumulado en las últimas 24 horas un total de 34 mm que junto con los 38,1 de Terque se han convertido en los municipios con mayor índice. También destacan los 21,3 recogidos en Cantoria, los 27 de Aguadulce (Roqueta de Mar) o los 17,7 de Níjar.

En el caso de la nivometría, los seis puntos en los que se registran la caída de nieve existen datos muy generosos siendo la Sierra de Gádor la más beneficiada con 41,3 mm. Le siguen los 34,2 del Puerto La Ragua, los 25,8 de Ohanes, los 15 de Tahal, los 11,9 en Sierra Alhamilla y únicamente en Fiñana no se ha registrado ningún dato.

Todas estas precipitaciones tanto de lluvia como de nieve han provocado a su vez un desplome de las temperaturas que se mantendrá a la baja durante este fin de semana. A los negativos anteriormente mencionados en la comarca de Los Vélez, también se esperan registros gélidos en la sierra de los Filabres con -1 en Bacares y en el Almanzora con Laroya, Serón y Tíjola alcanzando los -3. En el litoral, Vera, Roquetas y Almería por ejemplo tendrán mínimas de 5 y 8 grados.

Para hoy, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología en la provincia es de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas de madrugada, disminuyendo la nubosidad y las precipitaciones durante el día, siendo poco probables por la tarde en el litoral. La cota de nieve bajará a 900-1000 metros a partir de la tarde en la zona norte. Las temperaturas mínimas seguirán en descenso y las máximas en ascenso con heladas en cotas altas y se activa la alerta amarilla por vientos costeros en el Levente, Poniente y la capital.