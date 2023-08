Flamenquito a los pies del desierto en un nuevo día de feria en Tabernas

En Tabernas había prisa por volver a celebrar. Aunque el Ayuntamiento respetó y retrasó un rato la diana mañanera, que cada día abre las fiestas del municipio. Fue a las diez porque ‘Teruel Existe’ y la resaca, también. Ya desde primera hora se notó las ganas de pasarlo bien entre los vecinos y turistas.

La actividad que abrió la jornada fue el campeonato local de petanca. En el Parque de Los Pinos se dieron cita los participantes. Lo hicieron bien. Pena que no sea fútbol, porque el Real Madrid ya estaría negociando las fichas millonarias de los competidores. Servidor acaba de escribir estas palabras con un trofeo de petanca de generaciones pasadas en la estantería de detrás. Un deporte que nunca pasa de moda.

Hablando de elementos de la sociedad que nunca pasan de moda, los vehículos clásicos. Más de uno se asustó pensando que estaba en otra década al ver el recorrido de este tipo de automóviles por las calles de la localidad aunque tranquilos, pese a todo, seguimos en el año 2023. Dicen que ya no se hacen vehículos como lo de aquella época, que los de ahora se rompen muy fácilmente. Puede que sea verdad y cualquier tiempo pasado mejor.

En la mayoría de esos coches no había aire acondicionado. Ayer hizo falta. Pero el calor tampoco puede paralizar la vida. A mediodía se calentó el ambiente con la fiesta de ‘flamenquito’ organizada por un Consistorio que hizo el llamamiento a disfrutar. “Ponte tu flor, tus volantes y tus lunares y vente a la feria”, expresa el programa de fiestas distribuido por la corporación municipal.

Y se cumplió. Había multitud de flores. Pudo ser la ‘feria de abril’ aunque en Tabernas, a diferencia de en Los Remedios, no hacía falta ir vestido como a una boda. A la hora de la siesta nadie durmió. Al que no se le había subido la bebida a la cabeza se dio un paseo por el torneo de dominó. Se ganó con justicia. Aquí no hubo polémicas arbitrales ni VAR.

Por la noche, alguien frotó la lámpara mágica, no sabemos si fue el alcalde, y apareció Aladdín en el patio del colegio. Se vio a niños disfrutar y a algún padre cantar también. Como siempre, con mayor o menor acierto. Sigue abierto el casting de ‘Operación Triunfo’, por si a lguien le descubrió anoche su talento. Peores cantantes hay.

Después estalló la fiesta con ‘La Trendy Orquesta’, que arrancó a cantar a las once de la noche y se quedó hasta hizo falta. Es la magia de las verbenas del verano, donde se cantan canciones que abochornan el resto del año mientras la gente se enamora y guarda bellos recuerdos. Es la ‘marca España’.