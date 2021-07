‘Fuente Victoria se cata’, una razón más para visitar y saborear al municipio 104

El Ayuntamiento de la Entidad Local Autónoma de Fuente Victoria no cesa en su empeño de seguir creciendo, fijando a su población y proponiendo medidas innovadoras para que esta pequeña localidad de la Alpujarra, que se siente como el municipio 104 de la provincia, ofrezca razones para vivir en ella.

La última medida se llama ‘Fuente Victoria se cata’, una experiencia gastronómica que consistirá en tres catas organizadas por el Café Bar Vistalegre con el apoyo del Ayuntamiento y que van a fusionar cerveza artesanal de la zona y vino de sus bodegas con productos de Sabores Almería“Se trata de una experiencia gastronómica única en la comarca este verano y que desde el Ayuntamiento queremos apoyar, potenciar y hacer evolucionar hacia algo más grande. Tenemos la idea y vamos a hacer la primera prueba este verano. Queremos que a parte del patrimonio monumental y natural, Fuente Victoria sea una auténtica referencia del enoturismo y el turismo gastronómico. Esa es la idea y esa es la oferta que Fuente Victoria lanza al público almeriense”, explica el alcalde José Manuel Montero.La primera de las tres citas gastronómica tendrá lugar el próximo 9 de julio a las 21:00 horas. Habrá una cata de cervezas Nevada (un total de 6 variedades) con productos de Sabores Almería como por ejemplo embutidos, arroz meloso con marisco almeriense o salmorejo de melón con jamón y pimientos asados, también de la tierra. En total, seis bebidas con seis platos en un menú que tiene un coste de 25 euros.La siguiente parada será el 23 de julio a la misma hora y esta vez el maridaje será diferente al apostar por la cata de vinos Bodega Fuente Victoria (4 vinos) y degustación de jamones Fondón (un jamón de castaña y otro Durox).

Por último, para despedir esta pionera experiencia, el 6 de agosto a las 21:00 horas se apostará por la cata de vinos Cepa Bosquet (8 variedades) y quesos.

“La idea partió de Antonio, el gerente del Café Bar Victalegre. Le quiero reconocer su valentía y su capacidad de reciclarse y evolucionar. Tiene todo nuestro apoyo. Solo por este camino, uniendo fuerzas empresas y Ayuntamiento, tendremos todos el futuro asegurado”, señala el regidor que añade que el nombre de ‘Fuente Victoria se cata’ “me vino al instante. Antonio me puso sobre la mesa la idea y le dije que adelante. No me lo pensé. Le pedí que cerrara los acuerdos con el resto de negocios y yo desde el Ayuntamiento me encargaría de la promoción, darle forma a la idea y de lo que necesitase la organización. Así nació este proyecto”.

Fuente Victoria cuenta de esta forma con un nuevo atractivo turístico y gastronómico para este verano que se celebrará con reserva previa y con todas las medidas de seguridad garantizadas: aforo limitado, uso de mascarilla, gel y distancias.