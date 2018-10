"Garrucha no se entiende sin la gamba y la gamba sin Garrucha"

La socialista María López Cervantes rige el Ayuntamiento de Garrucha desde el año 2015. Junto a ella, la concejal de Turismo y Comercio, Rocío Gallardo Martínez, ha llevado la voz cantante en la organización de este primer Festival Gastronómico de la Gamba Roja.

-¿Cómo surgió la idea de esta primera Feria Gastronómica de la Gamba Roja?

Hemos superado con creces las expectativas en cuanto a visitantes, pese a las inclemencias meterorológicas de ayer"

-Lo teníamos planteado desde hacía tiempo pero por cuestiones económicas u otros factores no hemos podido hacerlo antes. A través de la Cofradía de Pescadores de Garrucha, decidimos organizarlo este año para dar ese impulso a nuestro producto estrella, la gamba roja. Es bestial como en un pueblo tan pequeño como Garrucha hay más de 60 bares. Esto demuestra la potencia que tiene nuestra gastronomía. La ruta de la tapa cada año se consolida más y podríamos decir que este festival va de la mano de la ruta.

-En el ecuador ya de la misma, ¿Cómo está transcurriendo y cómo se está desarrollando la Feria?

-El sábado tuvimos que abrir una hora y media después porque había muchísima gente en la inauguración. Nos imaginábamos que iba a haber gente pero no hasta este punto, la verdad. Ayer nos cayó una tromba de agua tremenda a mediodía, y pese a ello la afluencia de gente fue tremenda. Hoy con la degustación a precios populares, se espera que la afluencia sea impresionante, superando las jornadas de ayer y del viernes incluso. De hecho ya hemos gastado más de la mitad de los tickets impresos.

-¿Qué significa la gamba roja para el municipio de Garrucha?

-La gamba roja va de la mano de Garrucha y Garrucha va de la mano de la gamba roja. Hoy en día ya no se entiende una cosa sin la otra. Cuando se nombra al pueblo, ya va relacionado siempre con la gamba roja. Queríamos que la gamba estuviese en el sitio donde tiene que estar y sea todo un referente. Buscamos que esté en todos los bares y que sea un producto referente a nivel nacional.

-¿Quienes están participando en esta primera Feria?

- Pues hay un total de 16 restaurantes, todos ellos de Garrucha. Además, a las demostraciones han venido Juan Moreno de Vera o Antonio Carmona de Terraza Carmona. También estuvieron ayer cocineros de Cádiz, Jaén o Sevilla de la Plataforma Arcua. En estas demostraciones sobre todo se ha buscado la innovación en los platos y las tapas con grandes cantidades, no la típica tapa pequeña.

-Además del consistorio ¿con qué colaboración se ha contado en esa primera edición?

-El festival se ha hecho con fondos del Ayuntamiento y con fondos de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía a través del Grupo de Acción Local Pesquero (GALP), el cual preside nuestra alcaldesa. La Cofradía de Pescadores también ha ayudado a su realización.

- ¿Y la implicación de los bares y restaurantes?

-Bestial. Van agotados. No cierran a su hora y prácticamente no les da tiempo a recargar. El viernes compraron 120 kilos de gambas y ayer ya no les quedaban. Sabían que iba a ser fuerte pero nadie se esperaba sobretodo con la tromba de agua de ayer, que se hiciese el doble de caja que el viernes. Hoy se espera que la asistencia sea el doble. Seguro que los 2.500 metros de carpa se pondrán nuevamente a reventar, y más aun con los precios populares.

- ¿Se espera que sea un festival anual o en principio solo se plantea esta primera edición?

- Hay que tener en cuenta que están las elecciones por medio, hay que ser realistas, pero nosotros si queremos que esto sea un festival anual. La gamba lo pedía a gritos y el pueblo lo pedía a gritos también. Queríamos demostrarle a la gente todo lo que podemos hacer con la gamba.

-¿Qué precios tienen las tapas? ¿Y la degustación de hoy?

-Los precios, de la tapa gourmet en los bares es a tres euros y el resto de tapas a dos y medio. La degustación popular de será cada plato, de unas cinco o seis unidades de gamba pequeña, a tres euros para no hacerles competencia a los propios bares.

-Para finalizar, ¿cómo ha repercutido este Festival en el turismo?

-La gente tenía muchas ganas de una Feria así y la verdad que ha sido muy positivo. Hemos tenido gente de Albacete, de Murcia, de Jaén, de Granada y un largo etcétera. La intención era hacerlo en octubre porque en septiembre decae el turismo, al concluir la temporada de verano. Con ello hemos querido dar empleo a muchos ciudadanos que se han quedado parados tras la época estival y al mismo tiempo fomentar el turismo en este mes que, como te digo, baja tras la temporada de verano.