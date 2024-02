Garrucha ya tiene, tras cinco años congelados, presupuestos por importe de diez millones

El municipio de Garrucha está de enhorabuena porque tras cinco años como única localidad andaluza con el presupuesto prorrogado, en el día de hoy, el equipo de gobierno que dirige Pedro Zamora ha aprobado las cuentas para 2024 por algo más de diez millones; un presupuesto que el coordinador del PP garruchero y alcalde de la localidad ha calificado de “ajustado a la realidad financiera y sus limitaciones” teniendo en cuenta la deuda de 14 millones de euros que tiene el consistorio como consecuencia de la “nefasta gestión llevada a cabo durante los ocho años de mandato del Partido Socialista”.

Se trata de un paso muy importante porque por fin Garrucha deja de ser el único municipio andaluz con el presupuesto prorrogado desde 2018, una muestra más de que el cambio ha llegado a Garrucha y que el Partido Popular está trabajando en beneficio de todos los vecinos del municipio, sin mirar colores políticos y con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de los garrucheros tras la difícil situación en la que María López sumió a la localidad.

Pedro Zamora ha insistido en que con este presupuesto se asumirán los deberes y las obligaciones impuestas por los planes de ajuste que dejó el Partido Socialista y se cumplirá con todas las medidas que exijan tanto el Gobierno como la Junta de Andalucía.

El coordinador del PP local y primer edil de Garrucha afirma que, aunque el panorama es "oscuro", el equipo de gobierno está "gestionando los escasos recursos públicos con plena responsabilidad, dejándose la piel para prestar todos los servicios y políticas que sean de competencia municipal".

“Garrucha no puede quedarse sin servicios, no puede obviar sus competencias por el despilfarro y los reiterados incumplimientos de años anteriores que se vislumbran incluso por no tramitar un presupuesto, por eso, hoy damos un paso más hacia la normalidad con la aprobación de este presupuesto y por supuesto sin renunciar a los servicios a favor del pueblo de Garrucha”, ha explicado.

Pedro Zamora insiste en trasladar que se trata de unas cuentas “reales” y deja claro que “mi equipo de gobierno y yo no vamos a eludir ninguna responsabilidad, gestionando los servicios públicos de Garrucha con seguridad, eficacia y eficiencia, a pesar de la limitación de recursos públicos”.

El coordinador del PP local y alcalde aboga porque el Ayuntamiento sea la administración más cercana al ciudadano, sin recortar los servicios básicos pero cumpliendo con las obligaciones que dicte el presupuesto con el fin de adoptar medidas que ayuden a mejorar los servicios públicos, como las mejoras urbanísticas, la calidad de vida, la accesibilidad, eficiencia energética, lucha contra la evasión fiscal, y todo ello atendiendo las demandas y propuestas de los vecinos que son una prioridad para el equipo de gobierno del PP.