Un ataúd tirado con la basura en el cementerio de Vélez-Rubio

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Vélez-Rubio ha denunciado la “incompetencia” del equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos en la gestión de los servicios urbanos y ha clamado por el último ejemplo de esta situación, como ha sido el arrojar y dejar accesible un ataúd y un montón de desechos tras la tapia del cementerio; un lugar “público y al que puede acceder cualquiera, sobre todo, los niños que juegan alrededor” y que “podían haberlo hecho con el ataúd”, ha trasladado con inquietud la portavoz socialista, María Pérez Pérez.

Esta circunstancia, ha sentenciado, “es ajena y no es, en absoluto, culpa del personal del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, que no es responsable de que las cosas se hagan de esta mala manera en nuestro pueblo” si no que, ha insistido, “los únicos culpables son los miembros del equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos” que son “quienes dan las órdenes de que se gestionen los residuos urbanos como se está haciendo”, ha lamentado.

El ataúd y resto de deshechos del camposanto permanecieron en el exterior de esta instalación municipal hasta que “fueron quemados en un lugar público y sin ninguna medida de seguridad”, ha reprochado la portavoz del PSOE velezano. “No sabemos qué hacía el ataúd ahí, algo que no se ha visto nunca y, cuanto menos, nos ha parecido macabro y de mal gusto, por lo que pedimos explicaciones al alcalde y a su equipo de Gobierno”. “Todo estaba a la vista y al acceso de cualquiera” insistiendo en que “los niños y niñas podían haberlo abierto en cualquier momento”.