Javier Imbroda visita las obras para la ampliación en 100 plazas del CEIP Mare Nostrum de Adra

Imbroda dice se actuará "absoluta contundencia" ante padres antimascarillas

Javier Imbroda ha asegurado que en Andalucía se actuará con "absoluta contundencia" contra los padres que quieran que sus hijos no lleven mascarillas a los centros educativos o que tengan cualquier otro comportamiento o conducta "inadecuada".

Así se ha manifestado en declaraciones a los medios durante su visita a las obras de ampliación del CEIP Mare Nostrum de Adra, dónde ha precisado que el Gobierno andaluz no tiene constancia en estos momentos de casos similares, recordando lo que ocurrió el curso pasado en el IES Ben Al Jatib de Rincón de la Victoria (Málaga).

Ha señalado que entonces un padre se negó a que sus dos hijas fueran con mascarilla tras lo que se dictó una sentencia judicial que "fue tan contundente" que no dejaba en "buen lugar" a dicho progenitor.

Por ello, la insistido en trasladar a estos padres y madres con "este tipo de dudas o convicciones" que son las familias las que educan y los colegios los que enseñan, y que es necesario trasladar una "triple erre: respeto, responsabilidad y rendimiento".

Ha incidido en que dentro de ese respeto se encuentra precisamente la convivencia, que conlleva "cumplir unas normas", como el llevar las mascarillas, algo que "no es un capricho" sino una medida marcada por las autoridades sanitarias. Así, afirma que si se insta a un hijo a no llevar mascarilla, "no se está facilitando esa convivencia".

De esta forma, ha apuntado que de pasar un caso así, se tendrá que "corregir" y si se insiste, esa "dejación de responsabilidad" conllevará una falta grave ante la que actuará la Inspección General Educativa, subrayando que él no va a permitir "la más mínima falta de respeto a las normas de convivencia".

Ha añadido que los docentes necesitan "tranquilidad" y no ruido, apostillando que algún colectivo puede "necesitar ese ruido para dar a conocer sus reivindicaciones", resaltando que la Consejería velará para garantizar que los docentes estén "tranquilos".