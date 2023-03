José Berruezo y José Segura, toda una vida dedicada a sus vecinos

El legado que ambos dejan es inmenso e indiscutible. Cuando tomaron el bastón de mando había mucho que hacer y no había otra opción que arremangarse y echarse al fango para empezar la faena desde los cimientos. Han coronado la transformación de sus municipios, ambos de la Almería rural del interior, alejada de las grandes localidades donde había servicios.

La misma decisión ha tomado el primer edil de Bacares, que aunque llevaba tiempo con el pensamiento de la retirada, no ha sido hasta estos comicios cuando definitivamente pasa el testigo a una cabeza de lista preparada, luchadora, incansable, optimista, inteligente y, sobre todo, con muchas ganas de que su pueblo y su gente tengan todo lo necesario a su alcance. José Segura dejará de ser el alcalde de todos los bacareños pero no dejará de lado el estar siempre por y para su pueblo , al que quiere seguir sirviendo, al otro lado de la barrera, porque esa ha sido su vida y ese es su carácter.

El regidor de Armuña de Almanzora es el más longevo de la provincia y ha decidido que ya es hora de dejar a un lado las responsabilidades municipales para dedicarse a su familia y dejar paso a nuevas generaciones de jóvenes que están preparados para liderar los próximos cuarenta años de desarrollo del municipio. Aunque se aparta de la primera línea, a buen seguro estará cuando se le necesite para orientar al nuevo alcalde o aconsejar cuando sea necesario. La experiencia es un plus.

Ambos se iniciaron prácticamente a la vez en el mundo de la política y a pesar de su juventud, 26 años de edad, tuvieron el valor y el arrojo de querer pilotar el rumbo de sus pueblos. Sus objetivos no eran otros que encaminar a los vecinos de uno y otro pueblo hacia una vida mejor, un entorno de bienestar y de servicios al alcance de todos por igual. En aquellos años todo eran carencias. Por nombrar algunas, ni las casas tenían agua, ni los saneamientos estaban hechos, algunas viviendas ni luz, por no hablar de las calles y de las carreteras de tierra, pedruscos y sin asfaltar...

Muchas generaciones de armuñeros y de bacareños no conocen a otro alcalde. José Berruezo (Armuña de Almanzora, 1955) lleva desde mayo de 1983 siendo alcalde de la localidad. Son cuarenta años que lo convierten en el alcalde más veterano y querido de la provincia de Almería e incluso de España. Y José Segura (Bacares, 1955) lleva 36 años como alcalde y cuatro, los primeros de la democracia, como teniente alcalde y mano derecha de su predecesor. Sus vecinos le han dado la mayoría en las urnas elecciones tras elecciones durante diez legislaturas . El mérito no es otro que su predisposición a hacer que el municipio avanzara cada día más y estar las 24 horas del día dispuesto a servir a quien lo necesitara.

Opinión: Alcaldes para siempre

Secretario general del PSOE de Almería Juan Antonio Lorenzo: Guardo, como un verdadero tesoro, mis primeros recuerdos en la política, de unos tiempos donde ser alcalde conllevaba hasta la responsabilidad de pedirle a un vecino que quitara el coche de un sitio porque donde estaba le molestaba a otro. Esta lección la aprendí muy pronto de la mano de José Berruezo, alcalde de Armuña de Almanzora, José Segura, alcalde de Bacares, o de José Antonio González, que presidió el Ayuntamiento de Lúcar. La experiencia de todos ellos me acompañó durante muchos años en mi trayectoria como alcalde de Serón y también en el tiempo que estuve al frente de la Mancomunidad del Almanzora, donde los tres hicieron un extraordinario trabajo. Con ellos nació un verdadero sentimiento de comarca y la impronta de unos municipios que se hicieron a sí mismos, a pesar de las dificultades y de las carencias tan grandes con las que tuvieron que lidiar en aquellos primeros años de la democracia. Este año, José Berruezo y José Segura ponen fin a su dilatada carrera política como alcaldes de sus municipios. El primero, se va con cuarenta años de servicio a sus vecinos y vecinas a sus espaldas y con treinta y seis años,- y la misma entrega-, el segundo. Armuña y Bacares han prosperado durante este tiempo gracias a ellos, esto es justo reconocerlo, pero también por el constante apoyo y la ayuda que han recibido de sus vecinos, que les han demostrado, corporación tras corporación, una absoluta confianza en la gestión que han realizado. Estoy convencido de que, ante la proximidad de estas nuevas elecciones municipales, muchos se sentirán un poco tristes, a mí también me pasa lo mismo, pero sé que en ambos municipios los ayuntamientos quedarán en buenas manos el próximo 28 de mayo con los nuevos candidatos socialistas. Pero no solo por eso, que también, sino porque mis amigos Pepe Berruezo y Pepe Segura seguirán muy de cerca todo lo que ocurra en sus pueblos, echando una mano en lo que haga falta; oteando el horizonte por si se acerca una tormenta, se va la luz o a un vecino se le presenta una urgencia, -como han hecho toda la vida-, porque ellos ya serán alcaldes para siempre.