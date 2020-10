Juan Antonio Lorenzo: "Esta crisis también nos beneficia porque estamos creciendo en el padrón"

El alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo, muestra siempre su lado más positivo a la hora de afrontar los problemas que genera la gestión municipal de su municipio enclavado en la comarca del Valle del Almanzora. La pandemia sanitaria ha abierto nuevos frentes que suponen una oportunidad para crecer, a su juicio.

–¿Qué ha cambiado en Serón en estos siete meses desde que se decretase el Estado de Alarma por la COVID-19?

–Principalmente lo que ha cambiado es la conciencia de la gente, la percepción que tenemos las personas de lo que es la vida y lo que representa. Es un cambio en lo personal. En los pueblos hemos sufrido de una manera distinta esta pandemia y en el caso de mi pueblo hemos crecido en habitantes, se están abriendo empresas nuevas pero eso no significa que no estemos preocupados y que no estemos sufriendo los embates de la crisis que se está viendo venir. Además, creo que puede ser más cruda de lo que imaginamos.

–Cómo gestor municipal, ¿está preocupado por esa crisis que se avecina?

–Estoy preocupado porque hay sectores en nuestra provincia que van a sufrir un cambio importante y, en algunos casos, a peor. Aún más viendo como se está desarrollando esta segunda ola que es mucho peor que la primera. Lo peor de esta situación es la incertidumbre porque cuando uno tiene claro dónde va y hay un plan pues se trabaja cada día pero aquí hay veces que tenemos que improvisar y enfrentarnos a nuevos retos, tomar decisiones prácticamente todos los días y la verdad es que no es fácil. Estamos acostumbrados a trabajar con unos horizontes diferentes y el hecho de no tener claro a la vista un objetivo, te genera mucha incertidumbre. Tampoco hay que sumirse en la frustración y hay que tener una pizca de optimismo para luchar para que esto mejore.

–Hablando de lucha, ¿cómo están combatiendo en estos momentos a la pandemia?

–A nivel sanitario y educativo no tenemos competencias pero sí estamos apoyando las medidas que aprueban las autoridades sanitarias y educativas. A nivel de economía local, nosotros hemos cambiado la fórmula de apoyo a nuestro tejido empresarial y estamos haciendo las cosas de otra manera. El Ayuntamiento, lejos de ralentizarse, lo hemos acelerado en todos los sentidos: estamos licitando bastantes obras, tenemos un nivel de contratación bastante alto, acabamos de empezar las obras de una residencia nuevas, estamos preparando todo el tema de la oferta turística y ambiental para que la gente que nos visita pueda disfrutar de una manera segura. No estamos teniendo grandes problemas ahora mismo pero desde luego no perdemos la visión porque si hay una crisis mundial, nos va a afectar de una manera directa. Aunque también tenemos que valorar que esta crisis nos está beneficiando porque estamos creciendo en el padrón de habitantes.

–Parece que la pandemia se ha convertido en una herramienta eficaz contra la despoblación en los pueblos pequeños.

–Nosotros hemos crecido este año unos 80 habitantes. Puede ser un 5% de nuestra población que estamos sobre los 2100. El año pasado ya crecíamos y este año seguimos en esa senda pero de manera más acelerada y con más intensidad. Quizás no es una gran noticia tener 80 vecinos más pero en un pueblo pequeño es muy significativo. Por lo menos ya no estamos en el listado de los que pierden población. Este es un fenómeno tímido, no podemos analizarla como un fenómeno establecido ni que se vaya a prolongar en el tiempo. Creo que es producto del miedo de la gente que quiere, en caso de que vuelvan los confinamientos, estar empadronados en lugares en los que pueda estar lo más libre posible y en contacto con la naturaleza. Hay mucha gente que tiene una casa en el campo y vive en un piso por ejemplo en Barcelona. Por eso gente que es jubilada está haciendo todo lo posible para empadronarse en los pueblos o familias con hijos.No debemos arrugarnos y exigir a las administraciones que tomen las medidas que sean necesarias para frenar esta pandemia. Desde los pueblos debemos de tomar las riendas del horizonte que se nos viene encima y no caer en la tristeza y la melancolía. Hay que apretar y buscar los espacios económicos en los que se puede destacar ahora mismo y trabajar en ellos.

–¿Y cómo están las arcas municipales para afrontar este nuevo reto que se presenta?

–Sinceramente en Serón no nos podemos quejar. Tenemos un presupuesto bastante más alto que muchos pueblos que nos doblan o triplican en habitantes y eso nos permite tener una gestión muy intensa porque hay que trabajar mucho para invertir el dinero que se tiene y que no pase a remanentes. Nosotros no tenemos problemas económicos porque hemos planificado lo que podemos gastar y también nos hemos encontrado con gastos suplidos en referencia a la COVID-19 pero también otros que no hemos hecho con actos culturales y de festejos. Hemos nivelado bien esas carencias y faltas de recursos porque no teníamos previsión. No estamos dejando de hacer cosas por problemas económicos.

–Otro de los problemas a los que se están enfrentando los ayuntamientos es a poner coto a los bulos y falsas informaciones sobre la pandemia. ¿Cómo los están atajando?

–Nosotros estamos siendo muy serios desde el principio e incluso llegamos a poner una denuncia ante la Guardia Civil por un bulo que era muy malintencionado en relación a nuestro municipio y nuestro personal sanitario. Hemos sido muy tajantes pero también hay que reconocer que mis paisanos se están comportando muy bien. Hay mucha seriedad y la gente se está tomando esta situación con cautela y precaución pero también con respeto. Desde el Ayuntamiento trabajamos para que haya transparencia y la información que tenemos la distribuimos a través de redes y creo que la gente está valorando este trabajo por el nivel de alcance que tienen. No hemos mentido nunca. No creo que sea una buena estrategia hacerlo y hasta el momento no hemos tenido problemas.

–¿Qué lección ha aprendido durante todo este tiempo que llevamos conviviendo con la pandemia?

–A valorar aún más si cabe la salud. Es lo más importante, mucho más que la economía. A nivel general, estábamos en una vorágine que quizás no fuimos capaces de entender. Yo ahora pienso en grandes concentraciones de miles de personas como el Dreambeach con 40.000 y pienso que todo se nos estaba yendo de las manos. He aprendido a relacionarme de otra manera. Y como alcalde, no puedes estar tranquilo nunca y que hay un fuego que apagar y sin soluciones planteadas.