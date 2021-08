Juan Luis Navarro abandona Ciudadanos de Benahadux y apunta a VOX

La Corporación de Benahadux ha modificado su organización con el abandono de Juan Luis Navarro del grupo municipal de Ciudadanos, del que era su único representante, quien oficializó esta decisión en la sesión plenaria, celebrado el 28 de julio. Navarro pasa al espacio que el modelo municipal reserva a los concejales no adscritos, no integrados en grupo municipal alguno.

El grupo municipal de Ciudadanos, así las cosas, se ha quedado sin representación. Navarro ha sido concejal del grupo municipal de Ciudadanos durante 774 días - 2 años, un mes y 13 días- y ejerció de segundo teniente de alcalde y responsable del Área de Medio Ambiente. Días antes de abandonar el partido, de forma oficial, en sesión plenaria, cumplió 55 años en el mes julio.

La baja de Navarro da continuidad a la deriva de autodestrucción del partido de Inés Arrimadas a nivel provincial que ha conocido otros capítulos de la misma naturaleza. Así, el pasado º4 de mayo, el ya ex alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, y sus dos ediles de Ciudadanos que conforman el equipo de gobierno, María Isabel Tapia y Juan Luis Galera, anunciaron que dejaban de pertenecer a su formación política y pasarán al grupo de no adscritos del Ayuntamiento tijoleño.

La dirección del partido les exigió que entregasen su acta por coherencia personal y respeto a los principios éticos, así como en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.3 de los Estatutos y del compromiso asumido en su Carta Ética y Financiera, documentos que recogen el compromiso de dejar el acta si causan baja en el partido por cualquier motivo”.

El Tribunal Constitucional establece que los concejales no adscritos no pueden ver coartado ni limitado el ejercicio de su derecho de representación, lo que supondría un “claro quebranto al principio de igualdad con los integrados en grupos municipales”.

Las de 2019 son las elecciones municipales más concurridas en la historia democrática de Benahadux, con 7 candidaturas. Izquierda Unida y Vox no obtuvieron representación al no superar el 5 % de votos válidos, Los rumores vinculan a Navarro con la formación de extrema derecha, incluso como cabeza de lista en Benahadux en los comicios de 2023. Este periódico ha intentado contactar con el concejal dimisionario en varias ocasiones, sin suerte.