Raúl Martínez: “Hemos diseñado una programación equilibrada para todos”

Raúl Martínez Requejo, alcalde de Macael desde hace 12 años, celebra junto a sus vecinos las que son sus décimas fiestas en honor a la Virgen del Rosario desde el mandato debido al parón propiciado por la pandemia.

El edil de uno de los municipios mas famosos de la provincia de Almería gracias entre otras cualidades a sus canteras y producción de mármol, se siente muy emocionado por la llegada de unas jornadas festivas muy emotivas en las que compartirá en consonancia y cercanía a sus vecinos unos días de disfrute, devoción y alegría.

El macaelense de 46 años, lleva por bandera su municipio y espera que estos días sean un aliciente para que muchas personas se acerquen a visitar Macael y conozcan sus costumbres, sus fiestas, su gastronomía y sobre todo su encanto.

–Alcalde, ¿cúales son las expectativas de la corporación municipal a cerca de estas fiestas 2023? ¿Se espera una notable afluencia al municipio?

–Al caer este año el día grande en sábado se espera una gran afluencia tanto por parte del público de Macael como de devotos de la Virgen del Rosario de los alrededores, e incluso de aquellas personas de Macael que viven fuera y que aprovechando el fin de semana suelen desplazarse para acompañarnos en este día. Este año por la fecha y por el clima creemos que va haber una gran afluencia de personas.

"Sigo disfrutando de las fiestas de mi pueblo de la misma manera pero con otra responsabilidad"

–Como pregonero contáis con José Jiménez Oliver, ¿qué os ha llevado a llamarlo para esta labor?

–José es el director de la banda de música, trompetista, profesor de profesión y además es una persona muy querida en el pueblo. Él lleva muchos años al cargo de la banda de la que anteriormente formó parte, y consideramos que posee todos los méritos para pregonar las fiestas de este año. Personalmente me hace mucha ilusión que aceptase el encargo del ayuntamiento para ser pregonero 2023, tanto a mí como a muchísima gente que lo apreciamos.

–¿Qué le gustaría destacar de la programación para las fiestas de este año?

–Siempre hacemos una programación variada para todos los públicos para intentar complacer las necesidades desde los más pequeños de la casa a los más mayores.Tratamos siempre de mantener un equilibrio para que toda la familia pueda salir y divertirse en la feria. Contamos con gran variedad de espectáculos, actuaciones y actividades infantiles que les permite disfrutar a todos. Este año como novedad hemos recuperado los toros en Macael después de 17 años debido a la gran afición del municipio a la tauromaquia.

–Viendo la gran variedad que nos ofrece el programa, ¿qué inversión ha supuesto la elaboración de este?

–Entre la feria y el Septiembre Cultural hay una inversión de unos 150.000 euros aproximadamente. Ambos eventos cuentan con multitud de actividades entre ellas el concierto de Ana Mena que ha sido bastante multitudinario y ha tenido una gran acogida.

"El cargo me permite sentir y vivir la procesión de la Virgen del Rosario desde un lugar privilegiado”

–Usted como alcalde y macaelense, ¿qué es lo que más disfruta de

estas fiestas?

–Yo sigo disfrutando de las fiestas de mi pueblo de la misma manera pero con otra responsabilidad. Empecé en el cargo a los 34 años, y tras 12 años, las vivo exactamente igual que antes de tomar posesión. Sigo disfrutando de los míos, de mi familia y amigos, pero con la oportunidad de hablar con mucha gente del pueblo con la que habitualmente no tenemos ocasión de hacerlo. Personalmente, es muy emocionante también la procesión de la Virgen del Rosario, ir detrás de su manto junto con el resto del pueblo que es algo que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir en primera persona y que desde que estoy al mando del ayuntamiento puedo gozar como privilegio. Son muchas las sensaciones que el cargo me permite sentir y vivir desde un lugar privilegiado.

–¿Existe una gran devoción de los macaelenses hacia su alcaldesa perpetua?

–Posiblemente al ser un pueblo dedicado a la minería, cuando los macaelenses se marchaban a la cantera no sabían muy bien que les iba a deparar y por eso se encomendaban a ella dejando así un resquicio a sus esperanzas.Puedes ser religioso o no, pero devoto de la Virgen del Rosario es incuestionable, todo el mundo en el pueblo lo es. Esto es algo que se vive así en Macael y que resulta muy difícil de definir.

–¿En qué medida repercuten las fiestas y su atractivo turístico al sector empresarial y hostelero del municipio?

–La feria siempre supone para ellos una gran parte de los ingresos anuales que les ayuda a pasar más tarde los meses más flojos de este sector. Es un retorno que supone posiblemente el 35 o 40 por ciento de la facturación anual. Estas fiestas son un empujón que están esperando como cada año.

–Por último, ¿por qué le recomendaría a cualquier persona visitar Macael en sus jornadas festivas?

–A parte de unas fiestas populares exquisitas, en Macael puedes encontrar sus calles llenas de mármol en las que incluso algunos de sus pasos peatonales son de este material tan preciado para nosotros, así como una réplica de la Fuente de los leones de la Alhambra en la cual uno puede tomar un aperitivo y disfrutar de la gastronomía local en un entorno distinto y de un pueblo singular. Este pueblo tiene todos los ingredientes para que cuando uno venga no se marche indiferente.